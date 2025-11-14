落日飛車給靈感！美天后御用製作人推新作《reel mu$ic》
來自美國明尼亞波里斯的全才製作人cool nel d 14日推出全新夢幻 Lo-fi 專輯 《reel mu$ic》，由落日飛車主理的夕陽音樂發行。cool nel d是多樂器演奏家「Nelson Devereaux」的全新創作身份，他曾為「流行天后」Miley Cyrus、葛萊美得主Bon Iver、Lizzo與9m88等知名音樂人擔任演奏與製作。這張專輯誕生於他因巡演中斷而重拾創作熱情的時期，融合節奏取樣、實驗聲響與自由即興精神，打造出一個跨越爵士、電子與夢幻質地的聲音世界。
出生成長於威斯康辛州的他，8歲開始吹奏薩克斯風，深受密爾瓦基與芝加哥爵士場景影響。十幾歲便開始公開演出，長年浸潤於即興與現場音樂文化。作為職業樂手，他合作的對象包括Bon Iver、Lizzo、Craig Finn、The Hold Steady、Mild High Club、Jungle、Paul Cherry、雷頓狗（Layton Wu） 與 9m88等人，近期更在Miley Cyrus專輯《Something Beautiful》單曲〈More To Lose〉中擔綱薩克斯風獨奏。
首張個人演奏專輯《reel mu$ic》的誕生源於兩年前一次巡演取消，讓cool nel d被迫留在家中，意外開啟了純粹為自己創作的旅程。沒有規則、沒有期待，只為了音樂的樂趣。他笑說，這段宅錄時光重新喚醒了創作熱情。直到 2025 年聽見落日飛車新專輯《Quit Quietly》，那股「讓音樂再次活過來」的感覺令他一口氣完成整張作品，並僅將試聽版傳給落日飛車主唱國國。cool nel d 表示：「謝謝夕陽音樂願意相信這張作品。這是最純粹的我，而且我是幸運的。」而這張專輯也透過落日飛車的廠牌夕陽音樂正式發行。
整張專輯由 cool nel d 在家中錄音室親自完成作曲、錄音與混音，最終於柏林完成母帶製作。靈感汲取自Yellow Magic Orchestra、坂本龍一、Mort Garson、Aphex Twin、Mild High Club等音樂人，融合空靈旋律與電影般的聲音設計，打造出既夢幻又具實驗精神的聲音宇宙。cool nel d 將《reel mu$ic》形容為「功能性音樂 (functional music)」，能融入人類日常生活、自然流動的音樂。他表示，這是一張屬於網路時代的作品，能存在於數位世界的每一個角落，也能成為日常背景的聲音陪伴，他更提到：「這張專輯不為任何人，也不為市場，只為讓音樂重新活過來。」
2025年11月對 cool nel d 而言意義非凡，除了新專輯問世，他也迎來了女兒的誕生。專輯中曲目〈5〉是一首獻給家中新成員的溫暖問候，數字「5」象徵他與太太、女兒及兩隻貓的總和。曲中音色延續他為Bon Iver巡演時的氛圍感，也寄託了他對主創 Justin Vernon 當年鼓勵的感謝。另一首〈jazzyinfluencer〉則以反串方式幽默諷刺「爵士網紅」文化，呈現他對短影音世代的調皮觀察。而他最喜愛的片段之一，來自〈supergrunge〉的尾段，使用他從泰勒絲合作鼓手JT Bates收藏的60、70年代古董老鈸錄製，營造出渾厚低頻的能量感。
這張作品的誕生對cool nel d而言象徵著一個全新的開始，從創作低潮到成為父親，他以最真誠的姿態記錄生活與情感的轉折。全新專輯《reel mu$ic》現已全面登上各大數位音樂平台。
其他人也在看
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 11 小時前
錄影前被迫繳交3000元！王仁甫開嗆製作單位
王仁甫在本週日（16日）最新一集的中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，與主持群以及王宇婕、紀言愷、Amanda、阿樂、維尼等嘉賓前往台東錄影。未料一開場，製作人竟要每位藝人繳交現金3千元，還沒領通告費反要先掏出錢，讓全場傻眼，前所未見的玩法讓王仁甫氣喊：「太過分！沒吃到東西還要自己掏腰包，這是雙重打擊吧。」中時新聞網 ・ 7 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 22 小時前
邱宇辰首度鬆口談哥哥王子、粿粿不倫戀 「語塞3秒」表情尷尬
王子邱勝翊與粿粿發生婚外情，遭范姜彥豐抖出，引起社會譁然。王子的弟弟邱宇辰，連帶的也受到不少牽連，對於近一個月的風雨，他首度打破沉默回應，語氣中盡顯無奈。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯真相曝光2／自揭右手斷指原因 媽媽很自責：覺得是自己的錯！
被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯，甜美外貌以及惹火大尺度影片，讓她在迅速網路上積累極高人氣。然而她卻在馬來西亞猝逝身亡。她生前曾在社群平台自曝一段鮮為人知的過去，她曾提到自己無名指的斷指，其實是出身於台中一個經營鐵工廠的家庭，「黑手世家出來的九指女兒」，這段經歷不僅沒有成為她的陰影，反而成為她引以為傲的印記。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 1 天前
李連杰遭傳移植心臟續命！最新影片揭現況：別執著
「功夫皇帝」李連杰今年8月突然曬出躺病床的照片，引起外界熱議，事後證實只是去做小手術，現在身體並無異狀。然而，近日傳出他接受換心手術，使健康狀態再度受到討論，日前更曬出最新影片，坦言：「當下是存在的，所以別執著。」中時新聞網 ・ 10 小時前
10月陸劇播放量排行榜出爐！冠軍19億登頂，以12億差狠甩《一笑隨歌》《入青雲》
2025年10月陸劇播放量榜單正式揭曉！根據「酷雲」數據統計，趙露思、陳偉霆主演的《許我耀眼》以高達19.13億播放量奪冠，強勢稱霸月榜造咖 ・ 8 小時前
金士傑《折腰》對戲宋祖兒 印象徹底改觀：被她嚇一跳
金士傑演出話題古裝劇《折腰》受到討論，劇中他化身焉州家主，十四年前中原群雄混戰，焉州與巍國結成聯盟，然而，當巍國遭邊州攻打的關鍵時刻，本來該救援的焉州卻出爾反爾，未能趕到，以至於巍國三代慘死，只剩下年幼的魏劭（劉宇寧飾）。金士傑談及印象最深刻的一場戲，即...CTWANT ・ 1 天前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
趙薇消失3年突曬照！對比昔「1狀態」網看傻
娛樂中心／王靖慈報導中國女星趙薇因1997年在電視劇《還珠格格》中飾演「小燕子」一角而迅速走紅，隨後演藝事業一路順遂。卻在2021年捲入「債務」與「親日」風波被中國官方點名為「劣跡藝人」，相關作品也遭全面下架，自此行蹤成謎，甚至一度被傳罹患胃癌離世的消息。近日趙薇悄然更新個人社群平台，近況曝光後，再次引發粉絲熱烈討論。民視 ・ 2 天前
TANK「心肝移植」無濾鏡真面目外流認不出！他超毛撞見：是女生
娛樂中心／巫旻璇報導台灣歌手TANK（呂建忠）今年4月透露自己已於2024年11月在中國完成「心臟與肝臟同期聯合移植手術」，消息曝光後引發外界關注。近期有粉絲分享TANK最新近照，外貌變化之大。許多網友直呼「面相真的變了」，甚至有人留言表示「看到一位上海女生的影子」讓網友們看到發毛。民視 ・ 7 小時前
許瑋甯拎「香奈兒25包」出國！比經典包還熱門，喜歡到一次包2色
許瑋甯迎來兒子出生後，積極營業，作為香奈兒品牌大使的她，更是受邀出席品牌在新加坡新加坡的活動，身上側背的香奈兒包包，正是這一年來話題度最高的CHANEL 25迷你包！ 延伸閱讀： 專訪｜許瑋甯女人我最大 ・ 11 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
木村拓哉53歲生日！兩女兒再曝光「一家四口近照」 工藤靜香美到發光
日本「永遠男神」木村拓哉今（13）日迎來53歲生日，每年這一天，兩位愛女木村心美（Cocomi）、木村光希（Kōki）都會依照傳統「出賣爸爸」，公開木村拓哉從未曝光、只有家人才擁有的珍貴私照，成為粉絲一年一度最期待的儀式。今年兩姐妹再度曬出爸爸的溫馨家庭照，立刻引發粉絲暴動，直呼：「像做夢一樣」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜離婚賠償金多少合理？ 前輩陳美鳳說話了
近期粿王不倫戀遭范姜彥豐求取賠償金，當年她花四年打跨海離婚官司，還付出千萬和解金，身心俱疲，今被問到范姜堅持求償一事，她頗能理解說：「當事人可以能會覺得要安撫心裡的感受，不是這樣就算了，希望實質上懲罰對方，或者對方代價。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
《穿著Prada的惡魔2》來了！梅姨見面就嗆安海瑟薇
《穿著Prada的惡魔2》前導預告曝光，上線9小時觀看次數突破250萬！續集將聚焦梅莉·史翠普飾演的「米蘭達」如何重振式微的「Runway」雜誌，並再度與安海瑟薇合作。預告片選用瑪丹娜的《Vogue》作為配樂，象徵著向《Vogue》雜誌前總編「安娜溫圖」致敬。這部睽違近20年的經典時尚電影續集，將於明年5月上映，令全球影迷引頸期盼！TVBS新聞網 ・ 1 天前
讓陸小芬慘吃閉門羹！本土女星超倔 影后也拒絕
讓陸小芬慘吃閉門羹！本土女星超倔 影后也拒絕EBC東森娛樂 ・ 1 天前