落日飛車開唱不加料！國國提前預告：這次沒有味精

落日飛車明年1月在北流舉辦演唱會。華納音樂提供

金曲樂團「落日飛車」將於明年1月17日在台北流行音樂中心舉辦「Q來Q去」亞洲巡迴首場演唱會，這場演出被樂迷形容為「迎接新年的最浪漫開場」，更象徵落日飛車重返最初、最純粹的音樂本質。

主唱國國透露，這次巡演特別選擇「沒有嘉賓」的形式登場，「希望大家聽見最純粹、沒有加味精的落日飛車。」他笑說：「有時候什麼都不加，反而更能聽見我們之間的默契。」這番話也讓粉絲期待能聽見樂團彼此間最自然的呼吸與節奏。

前陣子才以「AAA」組合身份登上北流舞台的國國，這次重回落日飛車主體，坦言心情上「輕鬆許多」，像回到最初做音樂的自在狀態。他透露這次設計會讓觀眾「可以坐著聽、舒服地聽」，希望每個人都能在聲音裡找到屬於自己的放鬆節奏。

至於巡演名稱靈感，國國笑說取自詩人徐志摩的詩句：「悄悄的我走了，正如我悄悄的來，我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。」象徵落日飛車一貫的浪漫氣質與自由流動的靈魂。演唱會門票明（31日）中午12點開賣。



