落水女喊名曝警消身分…他急解釋因貼心「想幫敷料」引衝突
社會中心／台南報導
台南市消防局一名新進隊員日前約一名女網友相見，但因為該名隊員發現對方身上傷，想替對方療傷：然而，此舉動卻引起女網友不快，甚至負氣跳河，該名隊員擔心自己身分暴露，改打110求救。警消到場後，對於落水女子直喊「幾句話」讓警消起疑，經由查詢後，才得知原來與女子會面的的男網友是自己人。
根據《知新聞》報導，警方於1日凌晨2時23分接獲報案，指北區開南街附近的柴頭港溪有女子跳水，隨即派遣公園、復興分隊4車10人前往救援；抵達後，馬上將落水女子救起，由於有水且多為軟土，因此該名女子意識清楚、僅受皮肉傷；該名女子事後也稱，因為和首次見面的男網友發生不快，才會負氣跳水。
此外，因為在進行救援時，該名女子在現場還叫了好幾聲喊某分隊某隊員姓名，這讓救援人員驚覺有異，所以馬上向警方查證登錄報案人姓名、手機，再比對該名落水女子所說，意外發現竟是自己人報案。
報導指出，該名隊員稱，自己是透過網路認識該女子的，得知其手受傷、心情不佳，所以出言安慰並相約碰面，且當晚甚至帶著敷料前往，不料該名女子卻不願意換藥，雙方也因此在車內起了口角，卻沒想到，該名女子竟激動下車跨過護欄，他雖急忙勸阻安撫，但女子仍不慎落水。
據報導，該名隊員身分，所以隨即撥打110求救，並在現場等候警車、消防車到來；由於自己的車輛擋到器材車垂吊作業，在請示警員得知可以先離開後，便開車離去，強調「並非落跑」。
對此，台南市消防局長李明峯相當重視，交辦督察室徹查；消防局督察室則表示，全案仍在調查中，將視情節予以論處，送交考績會審議。
不良行為，請勿模仿！
