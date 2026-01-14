落海1小時前爸媽才報警協尋...警聯絡上「最後通話曝」 高雄浮屍身分確認！竟是海軍士官

高雄梓官港區昨（13）日下午發現一名男子漂浮海面，經海巡及警方打撈後確認死亡，死者為海軍現役軍人，家屬悲痛認屍。（翻攝畫面）

高雄梓官區昨（13日）下午傳出驚悚事件，一名男子被發現漂浮於港區海面，經海巡及警方打撈後確認死亡。最新查證，死者身分為海軍現役軍人，家屬悲痛不已。相關單位已介入處理，軍方同步掌握狀況。

高雄梓官港發現浮屍 事件經過怎麼發生？

據了解，事件發生在昨日下午3時許，海巡人員在梓官通安路通港巷港內巡視時，發現海面有一具浮屍，立即通報警方。岡山分局員警抵達現場後，在海巡協助下將屍體打撈上岸。

初步檢視發現，男子額頭有輕微擦傷，研判可能是落水後遭海浪拍擊礁石或岸邊所致，初步檢查未見明顯外力介入的痕跡。

家屬求助與悲劇發生 死亡前有哪些徵兆？

據《ETtoday》報導，死者爸媽在昨日下午1時許曾前往派出所請求協助尋找孩子。員警透過電話找到男子，對方表示自己已成年，不願透露行蹤，隨後掛斷電話。令人遺憾的是，約1個多小時後男子即發生落水事件，父母直到昨晚才接獲通報，前往殯儀館認屍，確認死者為自己的兒子，痛心不已。

後續調查與司法程序 死因仍待相驗

目前整起案件已報請橋頭地檢署檢察官相驗，後續死因仍需待司法相驗結果確認。軍方亦同步掌握事件狀況，配合後續調查。

