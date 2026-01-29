落漆！陸戰隊勁蜂無人機升空5秒即墜毀 中科院說明原因





國防部今（29日）舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」，邀請媒體前往海軍左營基地，實地了解國軍春節期間加強戰備情形。不過，海軍陸戰隊在執行「打擊敵登陸部隊」科目時，一架國造「勁蜂1型」攻擊無人機發射升空後不到5秒即墜毀於沙灘，未能命中海上目標，成為此次展示中的突發插曲。對此，承造商中科院回應，初步判定故障原因為翼面控制失效，後續將持續精進並提升硬體可靠度。

此次操演以桃子園海灘為場景，主軸為「海域及戰場覺知」，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」，模擬敵方兩棲進犯威脅，先以監偵型無人機掌握海空態勢，再結合濱海打擊與攻擊型無人機實施近岸打擊。

然而，在陸戰隊首次發射「勁蜂1型」攻擊無人機時，該機起飛後即發生異常，隨即墜落於周邊沙灘，讓現場媒體一度錯愕。隨後部隊改以陸上補射及艇上發射方式進行演練，後續兩架無人機均成功命中海上球靶並引爆，演訓任務得以持續完成。

中科院進一步說明，首枚無人機發射後因「飛機翼面控制失效」，轉彎後落海，相關技術問題將納入後續檢討與改進。陸戰隊99旅副旅長江姓上校則表示，訓練過程中的突發狀況本就是訓練的一環，部隊將把戰場處置成果與相關數據，作為後續訓練修正與模擬的重要參考；至於墜毀原因，他指出作戰環境變數眾多，未來模擬機訓練時，也會將此類狀況納入演練情境。

「勁蜂1型」攻擊無人機。（張哲偉攝）

中科院曾於2023年首度公開5款研發中的「軍用軍規」型無人機，其中原稱「巡飛彈一型」的系統，後正式命名為「勁蜂」。目前「勁蜂1型」飛行速度約50節、導控距離約8公里、滯空時間約15分鐘、升限約150公尺，重量約5公斤，為國軍推動不對稱戰力的重要裝備之一。

此次操演雖出現突發狀況，反映新式武器系統在實戰化驗證過程中，仍需透過持續測試與修正，逐步提升整體穩定度與可靠性。（責任編輯：卓琦）

