落石掉不停！邊坡恐「持續崩裂」 太平山宣布緊急休園

太平山國家森林遊樂區今（2）日發生落石意外！宜專1線約8.5公里處在清晨7時傳出邊坡坍落，巨石滑落至路面，導致雙向交通全面中斷。雖然相關單位第一時間趕往搶修，但因落石仍持續掉落，現場研判恐有擴大風險。

太平山國家森林遊樂區內道路宜專1線8.5公里處邊坡落石。（圖／太平山國家森林遊樂區臉書）

為顧及遊客安全，太平山國家森林遊樂區宣布路段暫時維持雙向封閉，園區今日也啟動休園措施，採「遊客只出不進」管制。至於何時能恢復開放，仍需視後續搶修與崩落情況而定，將在今日傍晚6時再次確認現場狀況後，統一對外公告最新消息。

太平山國家森林遊樂區內道路宜專1線8.5公里處邊坡落石。（圖／太平山國家森林遊樂區臉書）

