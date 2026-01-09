落羽松即將轉紅 成美文化園浪漫季節限定美景倒數登場

成美文化園最令人期待的風景，莫過於層層染色、倒映水岸的 落羽松美景。（記者方一成攝）

每年歲末初春，成美文化園最令人期待的風景，莫過於層層染色、倒映水岸的 落羽松美景。隨著氣溫逐漸轉涼，成美文化園即將迎來萬眾期待的 落羽松季，園區內整齊綿延的落羽松步道，預計於一月中旬左右開始轉色、變化將更為明顯，由翠綠逐步轉為金黃、橙紅色調。搭配水景、百年古厝與庭園造景，交織出專屬於成美文化園的季節限定風貌。除了浪漫的落羽松景色，園區同步推出期間限定的「昆蟲創藝Party」，規劃多個親子展區，邀請遊客在這個天氣舒爽的時節走入園區，感受自然、人文與創意交融的美好時光。

成美文化園落羽松沿著水岸錯落分布，隨著日照角度不同，呈現出金黃、橙紅至深褐的豐富層次。一月中旬後進入最佳觀賞期，無論是清晨的柔和光影、午後的靜謐氛圍，或夕陽映照水面，波光粼粼的時刻，都能讓遊客捕捉最動人的畫面，也讓 落羽松季成為成美文化園一年之中最具代表性的旅遊亮點。

除了落羽松限定美景外，成美文化園還有多處重點景色值得細細品味。園區內保存完善的百年古厝，融合閩、客文化特色，展現台灣早期常民生活的人文風貌。以落羽松步道為界線，歐風花園與日式庭園造景，遊客漫步其間，可感受歷史建築與自然景觀彼此呼應的獨特氛圍，讓賞景不僅止於視覺享受，更成為一趟連結土地記憶的人文之旅。

園區現正推出「昆蟲創意 Party」主題活動，好評如潮，為回應遊客期待，活動加碼展到一月底。結合自然生態概念與創意展示，透過大型昆蟲裝置藝術、互動拍照區與紙雕昆蟲箱，讓孩子在遊玩中認識昆蟲世界的奧妙，也讓家長能安心安排寓教於樂的親子行程。昆蟲創意 Party 為園區注入活潑氛圍，也讓園區景色增添童趣亮點。

成美文化園不只是一處拍照打卡的景點，更是一座適合全年齡的文化園區。不論是家庭出遊、假日輕旅行，或規劃歲末迎春行程，都能在此找到合適的旅遊節奏。隨著落羽松逐漸轉紅，成美文化園也迎來一年中最迷人的時刻，無論是散步賞景、拍照留念，或陪孩子探索園區角落，都能在這片季節限定的風景裡，找到剛剛好的慢步調。