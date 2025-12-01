落羽松妝點山水 雙北冬日限定

記者李佩玲／專題報導

時序入冬，正值落羽松轉紅的季節！雙北地區有不少落羽松景點，如位於雙溪火車站與牡丹火車站之間的「落羽松秘境」、坪林區的「九芎根親水公園」，以及內湖區的「大湖公園」、士林區的「士林官邸公園」等，當落羽松針狀葉片漸漸由黃轉紅，橙黃、橘紅交織出一片漸層美景，形成詩情畫意的歐風森林景緻。

落羽松雖然名字有個「松」字，但其實為杉科的植物，原生北美沼澤地區。葉質薄似羽毛，秋至冬季落葉前呈橙黃色，若有寒流催化，色彩會更趨濃豔，落羽松的小枝與葉片掉落時猶如飄落的羽毛，故名「落羽松」；每年11月到隔年2月是追落羽松的最佳季節，11月起葉片慢慢變色，轉黃至1月再轉紅，是秋冬最浪漫、最唯美的季節限定風景。

「落羽松秘境」 獨特追火車視角

「落羽松秘境」位於雙溪火車站與牡丹火車站之間，在市道102號與五分街交界處，民眾可從雙溪火車站或牡丹火車站騎自行車沿市道102號前來。落羽松秘境原為臺鐵宜蘭線改道後遺留的腹地，現種植有大片的落羽松林，園區在景觀設計上充分考量既有生態環境，設有緩坡步道及架高的觀景平臺，營造人與自然共融的永續空間。此處最大亮點是可同時欣賞迷人的落羽松與「火車快飛」的景致，由於落羽松秘境緊鄰臺鐵宜蘭線軌道，宜蘭線鐵道連接基隆八堵站至宜蘭蘇澳站，往返基宜之間的新自強號、普悠瑪號、太魯閣號、區間快車、區間車等臺鐵各型列車，都會從落羽松林旁疾馳而過，為攝影師提供獨特的追火車視角，是鐵道迷不可錯過的夢幻景點。

「九芎根親水公園」 溪流、茶園景緻相伴

位於坪林區的「九芎根親水公園」，有一整排超美的落羽松，民眾來此，可以安排在樹下涼亭裡野餐，在露天的環境下感受迎面吹拂的涼風及潺潺流水聲，欣賞落羽松橙黃紅的漸層美景，享受大自然療癒，度過優閒時光。喜歡自行車旅遊的民眾，也可選擇在坪林遊客中心租借YouBike，並順遊「金瓜寮溪自行車道」，車道沿途有溪流、茶園景緻相伴，車友們可由坪林親水吊橋（坪林遊客中心）出發至觀魚自行車道碑、金瓜寮鐵馬新樂園、金溪派出所、金瓜寮觀魚步道北側入口，最後抵達九芎根親水公園，來回全長約22.1公里。

「大湖公園」 全球最美仙境之橋

臺北市內湖區的「大湖公園」，占地約13公頃，園區內有各式植物依時序開花，如落羽松、阿勃勒、臺灣欒樹、杜鵑花等，為園區各空間抹上不同色彩，另園區內也有多樣古色古香的設施，像是錦帶橋、九曲橋、水榭歌臺等，其中，錦帶橋更曾被票選為「全球最美仙境之橋」，其拱橋造型與湖面倒影吸引眾多攝影專家前來拍攝，只為拍出像水墨畫般的景色。來到大湖公園，除能漫步湖岸垂柳步道、欣賞湖光山色，還可進行垂釣、野餐等各項休閒活動，尤其，每年落羽松轉紅的季節到來，大湖公園更成為遊客假日野餐的熱門景點。

「士林官邸公園」 雙重美景如詩如畫

「士林官邸公園」內的落羽松主要分布於福林路沿福德洋圳邊與中山北路5段460巷福德洋圳支線親水區的兩側；每到冬天，隨著氣溫下降，這些來自北美的高聳柏科落羽杉屬植物也會由翠綠逐漸變成金黃、橙紅，甚至帶點深褐色，層層疊疊的色彩在陽光照射下熠熠生輝，形成一條充滿詩意的林蔭大道，樹影倒映在池水中，水面泛起波光，映襯出如畫的雙重美景，無論是漫步其中還是駐足觀賞，都能感受到心靈的平靜與愉悅，是臺北冬日裡最具詩意的景點之一。

< 士林官邸公園內的落羽松主要分布於福林路沿福德洋圳邊與中山北路5段460巷福德洋圳支線親水區的兩側。（取自臺北市公園處網站）

< 時序入冬，正值落羽松轉紅的季節。（取自臺北市公園處網站）

< 落羽松秘境原為臺鐵宜蘭線改道後遺留的腹地，現種植有大片的落羽松林。（取自新北市觀光旅遊網）

< 位於坪林區的九芎根親水公園，有一整排超美的落羽松。（取自新北市政府網站）

< 每年落羽松轉紅的季節到來，大湖公園更成為遊客假日野餐的熱門景點。（取自臺北市公園處網站）

< 士林官邸公園的落羽松是臺北冬日裡最具詩意的景點之一。（取自臺北市公園處網站）

<雙北落羽松景點交通報你知