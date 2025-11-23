落羽松暖冬延後轉色！周末好天氣仍吸人潮賞景

趁著下周東北季風影響全台降溫，不少遊客趁著周末好天氣來到陽明山冷擎步道，就是要來欣賞落羽松。（圖／東森新聞）





趁著下周東北季風影響全台降溫，不少遊客趁著周末好天氣來到陽明山冷擎步道，就是要來欣賞落羽松，不過今年因為暖冬延後轉色，但仍然吸引不少遊客特地上山取景，提前感受冬季限定的浪漫景致。

走入步道，整排矗立高聳的落羽松樹，不少遊客攜家帶眷享受悠閒時光。拿起相機留下合影，陽明山冷擎步道是不少人的口袋秘境。

這一整片通通都是落羽松，像是記者手上都還是綠色的，但是看到其他地方已經開始逐漸變成黃色，甚至有些已經從黃色轉成紅色掉落在地板上。

不過本該是一整片橘紅，如今來到11月底卻還沒轉紅，但遊客心情依舊不受影響。

遊客：「帶我女兒從高雄上來，還不錯，沒想到今天景色更漂亮，之前我來沒這麼漂亮。」

想要朝聖絕美落雨松，還得會看時機，今年是暖冬，因此樹葉轉黃比較晚。

遊客：「我是每年都會來這邊，今年算是已經差不多要紅了，但還是有一點黃，今年是比較晚一點，要冷一點才會變紅。」

像是宜蘭羅東運動公園和員山鄉旁的蜊埤湖落羽松，都因為還不夠冷，還沒轉紅。

過去通常在每年11月到12月之間是最佳觀賞季節，現在就有網友整理出全台落雨松觀賞地點，除了台北陽明山還有桃園大溪區、苗栗縣三灣鄉、台中后里區泰安落羽松秘境，以及南投魚池鄉、雲林、嘉義阿里山，台南六甲和花蓮壽豐鄉等等。

尤其在11月中下旬，北部就會開始轉紅，而中、南部地區則是要到12月初才會陸續出現變化。提醒星期天是天氣最好的一天，因為從24號開始全台氣溫將受到東北季風影響逐漸轉涼，北部、東部低溫預測將下探至15到16度，相差則會到10多度。趁著變天好天氣前，賞季節限定美景。

