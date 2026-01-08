落羽松染冬意貢寮公園浪漫綻放

新北貢寮環保公園落羽松迎來秋冬最美時刻，成片林木逐漸轉為金黃與橘紅色調，與河岸倒影相互輝映，層次豐富自然景色宛如夢幻畫卷，成為季節限定療癒系美景，吸引民眾前來拍照打卡。

新北市政府推動「漫遊山海線」低碳旅遊遊程，整合牡丹十三層親水公園、雙溪落羽松秘境、魚行驛站及貢寮環保公園等景點，透過鐵路、公車與自行車等綠色運具串聯沿線據點，讓旅人深入體驗山城聚落與自然環境交織的生活風景，打造兼具休閒與深度的旅遊體驗。

貢寮環保公園位於貢寮區公所後方，從貢寮車站步行約十五分鐘即可抵達，亦可由雙溪落羽松秘境騎乘YouBike前往。園區以原有自然地貌為基礎，重新規劃落羽松景觀步道與砌石水道，沿著水岸與草坪錯落種植大片落羽松，隨季節變化呈現金黃、橘紅交織的色彩，搭配濕地、生態池與開闊視野，營造悠閒舒適的海線漫遊景致，適合親子家庭、鐵馬旅人及喜愛輕鬆漫步的遊客造訪。

此外，遊客亦可由貢寮環保公園前往雙溪牡丹落羽松秘境，該地位於雙溪與牡丹火車站之間，原為臺鐵改道後留下的腹地，現已規劃友善坡道與觀景平臺，兼顧生態保育與景觀欣賞。冬季時節落羽松褪去葉色，筆直樹影在光影映照下展現靜謐氛圍，加上列車穿梭其中，更成為鐵道迷喜愛的拍攝景點。