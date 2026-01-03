落羽松祕境！苗栗通霄土城溪畔披紅衣 2公里大道美到1月底

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮通天宮往挑鹽古道的土城溪畔，沿著溪流兩旁種植了約2公里落羽松，當地攝影玩家張麥斯去年12月上旬發現落羽松開始轉紅，進入新年更多落羽松轉換成紅褐色，正是賞景好時節，張麥斯依多年前往拍照、賞景經驗，落羽松應該可如往年披上紅衣至1月底。

張麥斯說，通天宮往挑鹽古道落羽松已經種植多年，應該是早年農村轉型栽種，而在休閒愜意的農村溪流兩旁，見到轉紅的落羽松更讓人感到心曠神怡。張麥斯也說，現在正值賞景好時機，他也不吝分享自己拍下的美照與空拍影像，希望能吸引更多人、讓通霄鎮多一個觀光亮點。

至於交通方式，民眾需要自行開車前往，可透過國道3號或台61線西濱快速道路抵達通霄鎮後，再轉往苗121縣道後銜接苗38線土城溪畔，121縣道上有通天宮宮廟招牌，但民眾賞景時請勿隨意停車影響來往交通。

