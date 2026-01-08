落羽松秘境漫遊山海線 淡蘭古道串聯農村慢旅

新北冬季旅遊亮點陸續登場，從貢寮、雙溪一帶的落羽松秘境與低碳「漫遊山海線」遊程，串聯淡蘭古道的農村慢旅體驗，再延伸至淡水紅毛城「光映淡水」馬年藝術裝置。新北市整合自然景觀、人文歷史與永續理念，讓民眾放慢腳步，在山林、河岸與古蹟之間，感受季節流轉帶來的療癒景致。

貢寮環保公園迎來落羽松最美時節，成片林木逐漸轉為金黃、橘紅色調，與河岸倒影相互輝映，層次豐富的景色宛如夢幻畫卷。貢寮環保公園位於貢寮區公所後方，從貢寮車站步行約15分鐘即可抵達，也可自雙溪落羽松秘境騎乘YouBike前往。

園區以原自然地貌為基底，重新規畫落羽松景觀步道與砌石水道，聯繫整體動線，大片落羽松沿著水岸與草坪錯落種植，與濕地、生態池及開闊視野相互映襯，成為秋冬季節最具代表性的海線漫遊景色。

新北市觀旅局同步推薦「漫遊山海線」低碳遊程，整合牡丹十三層親水公園、雙溪落羽松秘境、魚行驛站及貢寮環保公園等景點，透過鐵路、公車、自行車等綠色運具連結遊憩據點，引導旅人深入感受山城聚落與自然環境交織的生活樣態。

其中，雙溪牡丹落羽松秘境位於雙溪與牡丹火車站之間，原為台鐵改道後腹地，現種植大片落羽松，並設有友善坡道與架高觀景平台，兼顧生態棲息與雨水入滲需求。由於緊鄰鐵道，列車穿梭林間的畫面，也成為鐵道迷喜愛的拍攝亮點。

隨著永續慢旅風潮興起，新北市農業局主打「新北微笑106」宜遊路線，串聯百年淡蘭古道與在地農村社區。石碇烏塗社區的四分子古道與烏塗溪步道，為淡蘭古道南路的重要路段，以在地石材鋪設，行走舒適。

社區結合文化導覽，推動「讓傳統留在生活裡」的理念，旅人可體驗手工麵線、製茶、植物染與手作工藝，在古道間細細品味人文故事。位於淡蘭古道中路的雙溪泰平社區，坐擁翡翠水庫上游清淨水源與縱橫交錯的古道網絡，並以「良心商店」販售在地農產，旅客自行投錢取物，展現最純樸的人情風景。

淡水藝文同樣精彩，古蹟博物館馬年藝術裝置搶先亮相，由藝術家陳姝里及Koh Body創作的三隻充氣馬《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，即日起於淡水紅毛城展出至2月28日，為年度品牌活動「光映淡水」揭開序幕。

1月10日至11日將舉辦「河光集市」，集結在地與國際手作品牌及音樂演出，並推出限量聯名禮盒。並與十三行博物館合作「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程，也將再度開放報名，民眾能以多元方式走讀新北，留下專屬於這個季節的美好記憶。

