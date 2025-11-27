落羽松紅囉 解鎖北部5大秋冬美景 士林官邸、大湖公園變身童話森林

Photo Credits：quan_0819、oscarlife.tw

落羽松正式染上暖色系，北部秋冬景色美到像走進童話書！隨著氣溫轉涼，台北士林官邸、大湖公園等景點陸續披上金黃與橘紅外衣，倒映湖面的夢幻景致吸引大批遊客爭相打卡。

【解鎖北部5大秋冬美景】

原住民文化主題公園

以原住民文化意象的主題風格公園，介紹台灣各族原住民文化，展示相關藝術作品。園區內步道舖設圖騰地磚，湖畔水木棧廊道區種植落羽松群及多種水生植物如野薑花及睡蓮等，目前落羽松已全面轉成紅色，相當美麗，想拍攝美照要趁早。

地址：台北市士林區至善路2段221號

大溪落羽松大道

在桃園大溪跟龍潭交界處的大溪落羽松，是條綿延一公里長的落羽松大道，兩旁種植近300棵的落羽松，這裡地雖然比較偏僻但是交通很方便，從大溪下交流道往石門水庫的方向一下就到了。

地址：桃園市大溪區落羽松路

大湖公園

內湖大湖公園從捷運大湖公園站2 號出口出來便能前往，佔地 13 公頃，一入園區就能看到大片落羽松，每年 12 月開始由綠意、澄黃再轉變至豔紅的過程，相當美麗。公園內還種植有各式植物，包含阿勃勒、台灣欒樹、杜鵑花等，隨季節更迭開花，為園區各空間塗抹四季專屬的色彩。

地址：台北市內湖區成功路五段31號

交通資訊：大湖公園站

士林官邸

一年一度的士林官邸菊展又要來了！2025年以「藝菊圓夢」為主題，橫跨 15 個風格各異的展區，將菊花與藝術、設計、裝置結合，從熱氣球、飛機到童話場景、星海航行，帶領參觀者踏上夢想旅程。展場不只是賞花，更加入「五感體驗」活動，透過視覺、嗅覺、觸覺等多重感官互動，讓人更貼近菊花之美，也適合親子、朋友一起共遊。

2025士林官邸菊展

展覽期間：2023年11月28日至12月14日

地址：台北市士林區福林路60號

宵裡大池

霄裡大池（有時也寫作「霄裡池／宵裡大池」）是一座具有 200 多年歷史的古埤塘，是桃園、八德地區最早開鑿的大池塘，也是當地面積最大的埤塘。池水昔日為附近稻田與農地提供灌溉、水源，見證了當地先民開墾與墾殖的歷史脈絡。近年經整建後，配備環湖步道、涼亭與座椅，周邊也種植落羽松，秋冬時期池畔與林間景致幽美，非常適合散步、攝影與親近自然。

地址：桃園市八德區龍南路與洪圳路交叉口附近

交通資訊：從中壢車站後站轉乘桃園客運5050/5091/5098路線至「大社區」站，下車後步行約 3–6 分鐘即可抵達

