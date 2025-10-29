落腳北士科 黃仁勳強調台灣對輝達重要
輝達總部用地終於敲定。台北市長蔣萬安29日宣布，與輝達視訊會議後，確定總部落腳北士科T17、18，市府11月底前與新光人壽解約後，將進行都市計畫變更等行政程序，可望明年中與輝達簽約。輝達執行長黃仁勳昨日在華府表示，台灣擁有大量員工，現有辦公室已不敷使用，必須選址興建新大樓。
輝達中意北士科T17、18，但因地上權移轉問題卡關，傳出輝達有意選擇其他地點，甚至其他國家，令國人感到憂慮。但在新壽表示願意與台北市府解約後，選址焦點再度回到T17、18。
黃仁勳昨日在華府GTC大會發表主題演講，會後接受訪問時表示，台灣總部用地仍在討論，並強調台灣對輝達的重要性，「雖然我不確定 （土地）耽擱的原因」。黃仁勳證實輝達在台灣蓋大樓的計畫不變後，蔣萬安赴市議會報告預算時，即宣布輝達選址塵埃落定，有議員當場高喊「蔣萬安連任！」
副市長李四川表示，新壽近期會提供成本數據展開解約作業；北市法務局長連堂凱說，2天內會與新壽面談解約金額。民進黨議員許淑華提醒，合意解約重點還是分手費，市府與議會態度都一樣，上限就是40億元，絕不能讓新壽獅子大開口。
北市地政局長王瑞雲表示，與新壽解約後，將進入專案設定地上權程序，待輝達提出投資意向書後進入區段徵收委員會審議，內部作業盼在2個月內完成。北市都發局長簡瑟芳指出，根據《都市計畫法》第27條，從公展、核定發布、審議結束時程約3個月。
議員游淑慧昨試算輝達與市府簽約權利金，若權利金底價不能低於土地市價大約320億元至360億元3成的前提下，權利金有機會上看百億元，可大幅增加市庫收益。
黃仁勳已飛往韓國，準備出席亞太經合會企業活動，之後是否到台灣？黃仁勳笑稱，「我不能告訴你，或者，我可以告訴你，我很喜歡台灣，也很期待去台灣。」
輝達28日宣布拿下美國能源部訂單，未來5年訂單總額將高達5000億美元。受此消息激勵，美股29日早盤上漲近5％，成為全球首家市值突破5兆美元的公司。
