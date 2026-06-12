落花生採收季到來 雲林縣府盤點兩百處合法曬場並推動機械乾燥因應梅雨
▲雲林縣政府召集相關單位盤點全縣合法曬場資源，並推動落花生機械乾燥措施，協助農民降低天候影響，順利完成採收後處理作業。(記者劉春生攝)
每年六月為雲林縣落花生採收期，適逢梅雨季節來臨，農民除面臨天候不穩定影響乾燥作業外，也經常苦於缺乏合法且安全的曝曬空間。為協助農民順利完成採收後處理作業，雲林縣政府十一日召集各鄉鎮市公所、雲林縣警察局及所屬分局、台灣糖業股份有限公司雲嘉區處、農業部農田水利署雲林管理處等相關農政單位共同研商，盤點全縣合法曬場資源，並推動落花生機械乾燥措施，協助農民降低天候風險。
農業處表示，雲林縣一一五年第一期作落花生種植面積約四千四百八十一公頃，為解決農民曝曬需求，縣府協調各公所規劃合法曬場，目前已有崙背鄉、東勢鄉、虎尾鎮及土庫鎮等四個鄉鎮完成盤點，共提供兩百處合法曬場供農民申請使用。其中，崙背鄉崙前村至枋南村等九村共規劃六十處；東勢鄉月眉村、同安村及嘉隆村等三村共規劃五處；虎尾鎮頂溪里至惠來里等二十二里共規劃五十八處；土庫鎮興新里至西平里等十三里共規劃七十七處。農民如有使用需求，可逕向所在地公所洽詢申請。
雲林縣政府表示，過去常有農民因缺乏適當場地，將落花生曝曬於道路旁或公共空間，不僅面臨遭竊、受損等風險，也可能衍生交通安全與責任認定問題。縣府因此積極協調各公所優先利用歷年農民常使用的廟埕、空地及人車流量較低的路段規劃合法曬場，並透過宣導讓農民安心使用，同時將相關場地資訊提供警察局及各分局納入護農專案巡邏路線，共同守護農民辛勤收成成果。
縣府也提醒農民朋友，使用道路範圍進行曝曬作業時，應於曬場前後方四十公尺範圍內（建議距離）設置交通錐、連桿等警示設施，夜間並應加裝警示燈或爆閃燈等照明設備，以提醒往來車輛注意，維護交通安全及自身權益。
此外，因應梅雨季節與落花生採收期重疊，縣府亦積極推廣機械乾燥技術，提供農民更多元的採後處理選擇，此次會議特別邀請晟豐農業機械有限公司總經理林恪群分享成豐牌乾燥機應用於落花生乾燥之實務操作經驗，協助各公所及農民了解機械乾燥技術及設備運用方式。農業處指出，今年大蒜採收期間受到降雨影響，縣府已專案補助農民購置大蒜乾燥機兩百五十七台，目前正陸續完成設置；另自一百年至一百零七年間，縣府累計補助農民購置大蒜及落花生用乾燥機達一千零六十七台。近期如於梅雨期間採收落花生，農友可多加利用現有乾燥設備進行烘乾作業，以降低天候造成之損失。
除利用現有乾燥設備外，農友亦可洽詢由農業部臺南區農業改良場輔導設置之落花生一貫化機械乾燥作業示範場域，包括土庫鎮扶朝里「秝豪花生」循環式乾燥場域及元長鄉「敏捷冷凍土豆加工廠」靜置式箱型乾燥場域，自費使用乾燥設備協助處理採收後落花生。
縣府表示，面對極端氣候及農村勞動力不足等挑戰，未來將持續推動落花生採後處理機械化與乾燥設備建置，同時輔導各鄉鎮市公所擴增合法曬場資源，透過「合法曬場」與「機械乾燥」雙軌並行方式，協助農民穩定品質、降低損失，提升雲林落花生產業競爭力。
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