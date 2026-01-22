落葉變黑金！柳營小尖兵發揮永續精神 自製腐植土栽種虎尾蘭美化環境

新山國小的小朋友，將收集來的落葉澆水和翻堆，將落葉再利用轉化為腐植土。（新山國小提供）

記者陳佳伶／柳營報導

校園內落葉太多怎麼辦？柳營區新山國小學生為避免造成空氣汙染，不用焚燒方式，而是將落葉再利用轉化為腐植土，用來種植虎尾蘭盆栽美化環境，也為落葉去處找新契機。

新山國小說，學生對環境議題關注，孩子們觀察到地球面臨嚴重汙染問題，也發現校園內大量落葉若以焚燒方式處理，將造成空氣汙染，因此萌生將落葉留下來再利用的想法。

學生收集落葉、經過澆水、翻堆等程序，將落葉轉化為腐植土，用來栽種漂亮的虎尾蘭盆栽，日前學校並舉行一場學生學習成果發表。

新山國小的學生，利用腐植土栽種美麗的虎尾蘭盆栽。（新山國小提供）

成果發表分為五個階段，包含「落葉的煩惱」、「打造落葉的家」、「落葉大變身」、「變身加速器」及「環保新契機」，完整呈現學生的學習歷程與思考脈絡。

校長徐至賢表示，透過課程學習發表，看見學生的收穫不僅止於知識學習，更重要的是學會發現問題、分析問題與解決問題，並在實作中付諸行動；孩子們已不只是學習者，而是能以實際行動守護環境、實踐永續理念的「拯救地球小尖兵」。