落跑羊大有來頭！馬路狂奔飼主猛追 中壢仁海宮祈安福醮神氣亮相

〔記者李容萍／桃園報導〕路上遇到「落跑羊」的機率高嗎？桃園市1名網友15日晚上在中壢區大馬路上，直擊1頭黑褐色的山羊突然從路旁竄出，一路狂奔還跨越車道，路過騎士急忙閃躲，飼主後方緊追。事後得知，這頭羊來歷不簡單，牠可是參加中壢仁海宮建宮200週年祈安五朝福醮活動的特等羊，今日傍晚裝飾華麗在牌樓神氣亮相，十足吸睛。

中壢仁海宮建宮200週年祈安五朝福醮活動今日進入壓軸圓醮重頭戲，下午開始，參賽的神豬、神羊、閹雞陸續抵達仁海宮廟前和泰豐輪胎醮區展示，計有18頭神豬(有9頭超過1000台斤、最重特等神豬1528台斤)、7頭神羊(特等羊角長2尺5寸4分)和28隻閹雞(最重16台斤8兩)排排站酬神，而全場就屬這頭特等羊的人氣最旺，民眾扶老攜幼就是搶看「落跑羊」。

原來15日深夜在中壢區，1名機車騎士直行騎在道路上，這頭黑褐色、身體呈褐白相間，約重50至60公斤的山羊突然從路旁竄出，一路狂奔，還跨越車道，騎士嚇得急忙閃躲；後方2名飼主跑到氣喘吁吁還追不上，因為羊實在跑得太快。此畫面被後方轎車全程拍下並PO上網分享「在中壢遇到羊的機率有多高？」貼文也吊出飼主回應，有抓到羊，追羊好累但拖回去更累，不好意思造成用路人的困擾。

特等羊主人是曾任地方民代的劉邦土，他受訪表示，15日是用繩索綁著，不過繩索被羊腳磨斷，當時他不在家、是2個兒子去抓，大概追了1公里多，抓到以後再拉回來，總共半個鐘頭左右。這頭羊差不多養了2年多，現在5歲，因為參加賽神羊得了特等獎，全家都很開心，今日也把牠打扮得美美、以最神氣模樣亮相。

這頭特等羊今日傍晚裝飾華麗在牌樓神氣亮相，十足吸睛。(記者李容萍攝)

中壢仁海宮前賽神豬排排站展示。(記者李容萍攝)

