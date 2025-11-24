落跑被抓包／獨家！請病假跑去約會 施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

施柏宇因為《想見你》打開知名度，戲約不斷的他卻被爆出工作態度不佳、臨陣放鳥新戲劇組。（翻攝自施柏宇IG）

男星施柏宇搭著《想見你》熱潮打開知名度，繼而進攻國際市場，近期還跨海和韓星車太鉉合作台、韓合製影集，氣勢正旺。不過才剛殺青奇幻台劇的他，卻爆出拍戲拍到一半消失、藉口養傷卻跑去和女友約會的落跑事件，遭工作人員狠批是「被慣壞的公子哥」。

一同演出《想見你》的許光漢（右）已成亞洲紅星，人氣不低的施柏宇（左）也努力拓展國際市場。

施柏宇上半年拍攝一部奇幻風格的台劇，此劇砸了重金打造出歷史氛圍，也邀來施柏宇等明星主演，被視為是接下來有望出海的話題IP。不過此劇拍攝過程不輕鬆，施柏宇在劇中有激烈的動作戲，在拍攝時由於場地不通風，施柏宇拍一拍竟然當場暈倒，劇組立刻叫救護車將施柏宇送至急診。

送醫請假 落跑陪女友

好在施柏宇送醫之後並無大礙，他因此向劇組告假，需要幾天休息恢復，只是該劇還差施柏宇最後一個鏡頭就能告一段落，劇組自然頻頻關心他的身體，但都獲得還在休養中的答案，劇組只好體諒施柏宇，改拍其他鏡頭取代。

李沐（中）因和施柏宇拍電影《夏日的檸檬草》爆出緋聞，但相處2個月就試愛失敗。右為婁峻碩、左為曹佑寧。

不過在送醫後的兩天，施柏宇就和新女友在路上約會，還被工作人員直擊，據其目測，施柏宇精氣神十足，完全看不出來是在養傷的狀態。工作人員回劇組報告後，施柏宇瞬間成了臨陣落跑的不敬業演員。

相關人士直言，施柏宇如此行徑，拖延了劇組進度，更讓大批人得為了他修改鏡頭，一位劇組人員指他「根本是被慣壞的公子哥」，不客氣地表示不會再跟他合作。

分手李沐 無縫換新歡

其實在拍攝這部劇之前，施柏宇才和人氣女星李沐爆出緋聞，兩人天天約會、打得火熱，只不過才2個月，就傳出兩人試愛失敗的消息，只是因為兩人在同劇演出，讓李沐尷尬地收工就閃人，減少與施柏宇相處的機會。

施柏宇（左）今年中才殺青和邵雨薇（中）、 李國毅（右）主演的全新影集《微醺大飯店1980s》。（一念電影提供）

本刊曾經報導兩人玩完的消息，「李沐忽冷忽熱的態度讓施柏宇頗受傷，因此很快無疾而終。」對照施柏宇路上和新歡約會被直擊，可見他走出情傷之快，近乎無縫接軌，不過卻因貪歡影響工作，令人看了直搖頭。

施柏宇（左）和新銳演員林奕嵐（右）出席「台流來襲」記者會，宣布演出台、韓合製的跨國影集。

《想見你》走紅後的施柏宇工作滿檔，今年除了主演電影，還跨海和車太鉉合作演出台、韓合製的影集《Your Personal Taxi》，積極在國際發展，但演出這部台劇被爆出工作態度不佳、甚至放鳥劇組拖累進度，對他形象也有負面影響。

