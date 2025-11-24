落跑被抓包／男星貪杯「醒來躺沙灘」 一人喝茫放鳥全劇組

宋少卿愛喝酒，竟因酒醉放鳥劇組。（本刊資料照）

男星施柏宇拍攝台劇，因動作戲太激烈暈倒送醫，向劇組告假卻和女友跑去約會，從工傷變落跑，影響形象。藝人和劇組間，既是合作關係，但工作中難免會有矛盾，許多落跑事跡就因而發生。

林明禎明明已經到場，卻不進首映會宣傳，和導演產生矛盾。（翻攝自林明禎IG）

比如說大馬女星林明禎，她曾在台灣發展，後轉進香港拍攝電影《手機見鬼》卻臨時缺席首映會，她稱是因為護照問題來不及到場，卻被發現在首映會場外和粉絲合照。明明人已到卻不入場，令導演不滿批評，「可能是護照見鬼吧！」

而宋少卿因為酒駕被逮的紀錄高達5次，過去貪杯也有延誤工作的紀錄，好友趙自強回憶，趙少卿有次拍戲時消，劇組怎樣就是找不到人，後來才知道宋少卿前一天喝酒，醒來時人在沙灘上，劇組苦等6小時只得收工。

中國大陸男星胡凌宸為了哄女友，丟下拍攝工作導致被換角。（翻攝自胡凌宸微博）

中國大陸男星胡凌宸拍攝網劇《戀愛腦》時，因為和女友吵架，竟然丟下整個劇組跑去哄女友，導致劇組臨時換角，停工一天損失約台幣50多萬，後續還傳出不願拍吻戲、想用女友取代女主角等消息。讓網友戲稱他真的有夠戀愛腦。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

