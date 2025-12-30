落選縣長初選 林世賢談地方建設 批很多人都在睡覺

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】市政有成績，落選縣長初選！彰化市長林世賢滿腹委屈盡出！林世賢參加民進黨下屆彰化縣長類初選，最終立委陳素月勝出獲得徵召將參選彰化縣長，林世賢今（30）日在餐會上自嘲下一步「回去選里長」。他細數任內政績，並批評縣府施政與部分縣議員消極，對彰化建設表達不滿。

彰化市長林世賢說，接任市長時市公所結餘僅7億多元，如今已增至19億元，對縣長初選落選滿腹委屈也大吐。（記者陳雅芳攝）

林世賢一上台，便帶著幾分無奈又幽默地說：「很多里民為我抱不平，叫我去選立委、選議員，甚至有人說4年後再回來選市長。但說真的，做市長沒什麼可以發揮，我下一步就是……回去選里長！」話音剛落，全場笑聲一片。他隨後又補充：「這只是開玩笑啦！」

廣告 廣告

他談起任內政績時，眼神中帶著自豪：「中友百貨招商真的很辛苦，這是鄉鎮公所中唯一以BOT方式成功的案例。雖然開幕後業績還不知道，但能有人願意投資43億元，不是隨便可以做到的！」他也忍不住酸酸地說，有些酸民看衰，卻不了解背後的努力與挑戰。

林世賢指出，他接任市長時市公所結餘只有7億多元，如今已增至19億元。「這錢不是隨便花掉的，我們用在市民身上，不像縣府，只會花錢卻看不到成果。」他提到自己任內獲得的國家卓越建設獎，也算是對努力的肯定。

但林世賢話鋒一轉，對彰化的建設現況表達不滿：「東區擴大都市計畫還躺在那邊沒進展，鐵路高架沒動靜，捷運到彰化還是夢。還有縣長王惠美在這任期都沒在火車站裝燈，這是彰化的門面耶！」他直言，不懂產業的人不應該參政，「只會害死彰化而已。」

彰化市長林世賢說，接任市長時市公所結餘僅7億多元，如今已增至19億元，對縣長初選落選滿腹委屈也大吐。（記者陳雅芳攝）

林世賢也提到部分縣議員消極態度，「很多人都在睡覺，交流道特定區變成空殼口號，什麼都沒有。」他坦言，市民對他施政的滿意度高達七成五，這份支持讓他保有溫度，也給他繼續努力的動力。

最後，他語氣帶著一點無奈，但更多的是對彰化的期待：「我希望彰化能真正進步，不只是口號，要有實質建設和產業發展，這樣城市才有未來，也才對得起人民的支持。」