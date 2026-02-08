落選酸對手「找不到工作才去賣場做10年」 黃國昌金釵周曉芸道歉

黃國昌在新北三重蘆洲選區力挺的人選周曉芸，在黨內初選以些微差距落敗。（資料畫面）

民眾黨新北市議員初選爆發失言風波！黨主席黃國昌欽定的參選人周曉芸，在初選敗給對手陳彥廷後，受訪時竟直言「沒人知道陳先生是誰」，更指稱對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」，言論一出隨即引發網路輿論砲轟。

面對歧視職業的質疑，周曉芸隨後發出聲明致歉，她澄清當時發言是因記者誤認對手是蘆洲某陳姓醫師，為協助媒體釐清，她才引用陳先生在初選時的自述來「還原事實」。她解釋，原意是想表達對方在台大畢業後，因苦尋不著相關背景工作才進入賣場，沒想到因表達不夠精確，被解讀為否定對方能力或歧視賣場工作。

周曉芸為此致歉，再三強調「職業不分貴賤」，並讚許陳先生在家樂福服務十年的毅力是「台灣勞工腳踏實地的縮影」，儘管陳先生在初選脫穎而出，可能參政，周曉芸仍表示：「也懇請各界給予陳先生一點個人空間，這件事不應影響他個人生活，或使得周遭同姓名的人受影響。」

網紅四叉貓對此並不買單，發文酸周曉芸「人品真差」，在黨內初選輸給所謂的「路人」後，竟然故意在新聞採訪中透露對手的個資與負面求職經歷，藉此質疑對手「不是小草」。網友也紛紛湧入留言狠酸：「輸給家樂福店員，不就證明自己廢到笑？」、「人家在三蘆地區工作十年，在地實力當然比妳空降強」、「連大賣場員工都選不贏，代表妳更顧人怨」。更有網友諷刺，周曉芸的道歉聲明根本是「越描越黑」，讓原本低調的對手被迫攤在鎂光燈下承受議論。





