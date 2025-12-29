落雪把世間所有顏色盡數收回（組詩）／閆相達

閆相達

◆美好祝願

對於歲歲安然、日日平安的樸素期待在你眉眼，

千程路遠願你熬過苦澀與艱難。

雲開見月明。擁住靜好的綿長甘甜，

我望著晴光一時失語，

山河醞釀許久，積攢了一整年的溫柔，

化作一場盛大的團圓。鄭重地遞向人間。

寰宇之內，萬籟俱寂

靜靜立在亭柱之上，在雪霽時分，

園林特意留一方祈願綿綿的留白，

落雪把世間所有顏色盡數收回。

◆來日方長

來日方長，我們把紙鳶交給浩蕩東風

交給整個溫軟的春天。

千程路遠，風雨跋涉，你把一路積攢的

疲憊輕輕摘下，掛在門後的鉤子上。

團圓的圓桌是方寸間臨時的星球，

幾雙筷子繞著溫熱煙火走各自的軌道。

一夜落雪，街巷院牆均被填滿了，

所有奔波的風塵埋在一件松垮的舊衫裏。

暖陽溫柔地替你撣去霜寒

換上熨帖的安康和嶄新衣服，來日方長。