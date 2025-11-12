葉丙成下台和「這案」有關！女博士控舍監性騷 台大性平會決議「不成立」打官司逆轉了

女博士生不服台大性平會決議「性騷不成立」，打官司逆轉台大處分。圖為台大校園。廖瑞祥攝



一名台灣大學女博士生指控台大宿舍林姓女舍監涉嫌「壓趴磨蹭」、強吻及狂傳愛意簡訊等，但申訴性騷擾及性侵害，台大性平會均決議「不成立」，提申復等救濟也失敗，怒打行政訴訟，前教育部政務次長葉丙成則被懷疑洩漏本案資訊自行請辭。台北高等行政法院判決大逆轉，認定教務長、總務長及學務長等3名性平委員，於開會當天委由他人出席，扣除後不足法定出席人數，因而以程序瑕疵為由，撤銷原處分、申復、申訴及訴願決定，全案將捲土重來。可上訴。

這起案件起源於2022年9月30日，一名女博士生向台大性平會提出性侵、性騷或性霸凌申請調查表，主張林姓女舍監對她做出種種不當行為。

葉丙成被控洩個資，教育部認定不違性平法，台大學生會陪當事人轟教育部卸責。資料照。廖瑞祥攝

博士生控舍監7大犯行

博士生向法院主張，女舍監在2022年間曾趁她熟睡時撫摸其身體並發出聲音，另在她熟睡時來回輕撫背部肌膚，也更多次利用權勢要求她「陪躺」、「陪睡」，甚至出現「壓趴磨蹭」之舉，更突襲咬其手臂和強吻，另多次做出擁抱、親吻等非正常肢體接觸行為。

她另控訴，女舍監甚至傳送想要擁抱、表達愛意、幫忙按摩、吃醋在意、保持情感距離等文字訊息，更要求她報備「跟誰見面」並介入她和同儕之間的互動，也連續打電話或找室友探問行蹤，另在她行經的路上攔堵、留置物品等。

台大性平會決議受理後組成調查小組進行調查，但性平會2023年4月17日開會決議通過的調查報告，卻意外認定女舍監「不成立」性侵及性騷，博士生收到函文及調查報告後曾提申覆不成，另提學生申訴也失敗，提訴願亦遭駁回，遂提出行政訴訟。

博士生控訴，她舉發女舍監不當行為後，台大疑似延誤校安通報、社政通報，性平會的調查也延誤時機。她主張，性平會尚未決議受理時，身為當然委員的校方高層多次私下詢問通報人，也多次約談女舍監詢問案情，校安中心更詢問其室友。她說，另一位當然委員、台大校長陳文章曾打電話給其指導教授說「事情鬧大，對老師不好」、「多關心學生」，討論怎麼處理本案。

她痛斥，台大未經她的同意就洩漏事件及申復結果，影響她的人格權和性隱私權及洩漏其醫療個資。其後，她向性平會提起「重新調查」期間，台大有職員對其指導教授「不當施壓關心騷擾」，更利用職權詢問「這件事有沒有教育部可以著力的地方」，企圖影響調查之公正性與獨立性。

她主張，台大多方施壓、私下調查之舉已違反《性平法》，調查應該無效，況且，台大性平會沒有明文允許委員可以委託他人代理出席，不符合最低開會人數，決議就不合法。

博士生更不認同調查報告內容，砲轟諸多內容未敘明理由，有論理法則的違誤，且有諸多事實應該調查而未調查，內容不可採信。博士生指，她另對女舍監提起跟騷告訴，警方受理調查後核發書面告誡書，檢方也起訴對方跟騷與強制罪，「殊難想像」調查報告竟認定不成立性騷擾。

博士生也認為，台大在調查期間應該將女舍監暫時停職，卻只有調職，明顯包庇對方。

女博士生也在法庭指證台灣大學校長陳文章。資料照。李政龍攝

台大：兩人互動好才「不成立」

台大則認為，博士生另案提起刑事告訴的相關證物資料，性平會都已經充分審酌並作為調查報告的認定基礎，本案沒有「新事實、新證據」可以重新調查，而且目前正在打行政官司，不符合「程序重開」要件。

台大主張，心輔中心在2022年9月底曾和博士生晤談，才發現她疑遭性騷擾，隔天下午就依序通報性平會及教育部。而且博士生事後向性平會提出性侵、性騷和性霸凌申請調查表時，僅勾選「性騷擾事件」，未勾選「違反性自主事件」，直到11月間訪談時才發現疑有猥褻情狀，旋即完成通報，並沒有延遲問題。

台大也認為，當初調查時經歷疫情，相關人有確診及他校指派調查小組委員等諸多原因，所以延長調查，當時也配合博士生的情況延後調查訪談時間，因此未在4個月之內完成調查，均符合規定。

台大指出，調查小組立案後訪談兩造當事人並給予充分陳述意見機會，仔細調查相關文字訊息及舉動後，逐一認定博士生的主張均無法採認，而且從LINE紀錄可見兩人互動緊密良好、互相關心等，調查小組綜合判斷後才會主張不成立。

葉丙成從台大借調任教育部政次，曾被視為廣受歡迎，卻因此事辭職。資料照。翻攝葉丙成臉書

台大也認為，性平會在2023年4月17日的會議組成和程序完全合法，教育部授權訂定的「各級學校性別平等教育委員會設置準則」規定，「學校單位主管擔任性平會委員時，如有因故不能親自出席，得指派代表出席、發言及表決」。台大在2012年1月10日修正公布的性平會設置辦法未規定性平委員應「親自出席」，教育部的設置準則也未強制親自出席或「禁止代理」，因此，當時教務長、總務長及學務長3名性平委員因故不能出席時，才會分別委託教務處專門委員、總務處保管組長、學務處生活輔導組長代理，程序完全合法。

台大也認為，女博士生提告女舍監，檢方針對「無故侵入他人住宅」、「利用權勢猥褻」、「性騷擾防治法中之性騷擾」、「2022年6月起至同年9月23日止密集聯絡跟蹤騷擾」等行為，檢方均不起訴，僅有一部分涉嫌跟騷法被起訴。台大認為，這部分犯行無關女博士生指控性騷、性侵害情節，檢方反而引用調查報告在起訴書裡，足見調查報告的合法、可信和專業。

台大也說，本案情節都是女博士生自行揭露在網路或媒體上，台大只是被動提供新聞稿回應，沒有違反保密規定。

台北高等行政法院以程序違法為由，撤銷台大處分。侯柏青攝

打臉台大！北高行：代理出席要扣除

北高行則認為，台大性平會於4/17召開性平會議，性平會由21名委員組成，當時投票人數為13名委員，全票通過不成立性侵害、性騷擾。北高行認為，時任教務長、總務長及學務長為性平會當然委員，卻未親自出席，分別授權3名主管代理，而且在簽到簿欄位上註記「代」。

北高行認為，雖然有超過半數的13人（參與表決的12人及主席）出席，但與會的專門委員、總務組長和學務組長3人並不具備委員身分，應該自出席人數中扣除，因此實際與會委員只有10人（含主席）。未達委員總額半數，組織不合法，決議通過的調查報告並非合法組成的合議制會議所為，審議有違正當法律程序，處分自然於法有違，而申訴、申訴及訴願沒有予以糾正，也應一併撤銷。

北高行指出，台大的處分是因違反法律正當程序而撤銷，法院並未審酌本案實體理由，至於台大聲請教育部輔助參加訴訟，北高行認為沒有必要，且教育部也未聲請參加，因此未命教育部參加。

北高行另指出，台大雖聲請傳喚3名調查委員，要證明調查報告的做成與結果合法、公正，但北高行認定沒必要再調查，據此撤銷台大處分及申訴、申復及訴願決定，全案仍可上訴。

