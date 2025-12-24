葉丙成挨罰5萬元！違反「性侵害犯罪防治法」 教育部回應了

記者柯美儀／台北報導

北市社會局認定葉丙成違反《性侵害犯罪防治法》規定，處5萬元罰鍰。（圖／行政院提供)

教育部前政務次長葉丙成因涉及性平案當事人個資洩漏事件，主動請辭回台大任教。雖然教育部調查認定未違反《性別平等教育法》，但近日北市社會局認定葉丙成違反《性侵害犯罪防治法》規定，處5萬元罰鍰。對此，教育部表示，尊重台北市政府依職權所為的行政裁處，將持續精進校園性別事件處理機制。

葉丙成今年4月在社群網站發文，談到台大性平案件，內容處理不當，揭露了當事人個資，被教育部性平會停職調查，歷經3個月調查，認定未違反《性平法》，但隨後葉向教育部長鄭英耀請辭政次一職，返回台大任教。

針對葉丙成被北市府社會局依違反《性侵害犯罪防治法》開罰5萬元。教育部表示，尊重台北市政府依職權所為的行政裁處，各項法律各有適用範圍，由不同機關依法處理，教育部予以尊重。

教育部也說，將持續精進校園性別事件處理機制，針對性別事件相關法規、被害人隱私保護、資訊揭露界線等面向，強化各級學校及相關人員的法治與性別意識，落實教育宣導與性別事件防治工作，維護當事人權益。

