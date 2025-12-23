葉丙成涉洩性平案被害人個資 北市府認定違規開罰5萬

教育部前政務次長葉丙成涉洩漏性平案被害人個資，遭被害人抗議洩漏隱私，引起軒然大波，他也自行請辭。（本報資料照片）

教育部前政務次長葉丙成涉洩漏性平案被害人個資，遭被害人抗議洩漏隱私，引起軒然大波，他也自行請辭。北市社會局23日表示，陳情人今年9月向衛福部部長信箱陳情本案，10月函轉市府調查，調查後認定葉丙成違反「性侵害犯罪防治法」第16條第4項規定，依同法規定，處以5萬元罰鍰，裁處書也已寄出。

葉丙成4月在社群媒體發文評論一件在台大發生的性平案，並張貼截圖洩漏性平案當事人個人資料，遭被害人抗議洩漏隱私，此後葉仍不道歉、刪文。

教育部性平會歷經3個月調查後，認定葉丙成未違反《性平法》，並說明葉非這起案件的調查成員或相關主管，與事件無職務關聯，聯繫導師亦僅表達關心，未構成利用職權對學生行使不當影響力，因此未違反《性平法》規定。

教育部也說，葉貼文所附對話截圖，雖有灰色塊遮蔽，惟仍隱約可辨識學生姓名，是否涉及違反《個資法》，非性平會審議範圍，但葉身為政務官，言行規範建議依相關規定處理，會依《公務員服務法》及相關規範，釐清行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽。

葉丙成也在調查結果出爐後請辭，並透過聲明表示，這3個月來造成社會的紛擾，一直覺得非常歉疚。一方面為這段時間的紛擾負責，另一方面也希望教育部政務推動不會因此受到影響，因此已向教育部長鄭英耀請辭，也希望同學能早日走出情緒低潮，並期待台大校方能在輔導和課業給予同學全力的協助，讓同學能順利完成學業。

