葉丙成涉洩性平案被害人個資、北市社會局開罰5萬！當事女學生感嘆「劃下逗號」：對不起三個字你說不出口

前教育部次長葉丙成涉入洩露性平案個資，最後被認定未違反「性平法」，葉丙成最後主動請辭。不過，台北市政府社會局昨（23）日依性侵害犯罪防治法規定，裁處葉丙成5萬元罰鍰。遭洩漏個資的當事女學生表示，事件暫時劃下逗號，但她也對葉丙成說：「對不起，3個字，你說不出口，你也不敢說出口。」

台北市政府社會局昨日表示，此案陳情人9月向衛生福利部長信箱陳情，函轉北市府調查後，認定受處分人違反性侵害犯罪防治法規定，處5萬元罰鍰，裁處書在前天寄出。

教育部則說，尊重台北市政府依職權所為之行政裁處，各項法律各有適用範圍，由不同機關依法處理。

衛福部保護司指出，此案是由台北市政府家暴暨性侵害防治中心開罰，依規定可處2至10萬元罰鍰。

保護司官員說明，依「性侵害犯罪防治法」規定，對個案處分是由地方主管機關處理，中央政府僅處理法規制定，並針對法規有疑義時，地方才會函請中央函示，本案事實認定上並無疑義，故由葉前次長所在地，台北市政府社會局所屬的家防中心直接開罰。

官員並說，地方政府開罰前並未與中央討論，若違法事實明確，開罰不必個案討論，不會因葉丙成曾任教育部次長而有特例，截至目前為止並未收到葉丙成提出訴願。

對此，當事女學生昨日在社群平台Threads上發文表示，在2025年末，這一個事件暫時畫下一個逗點，不再是個問號。，也不再是教育部「書面告誡」一張紙。

她表示，這一個調查結果是屬於從4月至今不畏權勢、當面質疑，或公開發文，或默默支持鼓勵的每一個人。

她並表示，她想對行政院長、教育部長說「你們曾經答應國人，會給出交代，行政院會負起最終責任。 請問負什麼責任？只會心痛嗎？ 」

另外，她也想對葉丙成次長說，如記者會那句話：「對不起，3個字，你說不出口，你也不敢說出口。」

（圖片來源：三立新聞、當事女學生Threads）

