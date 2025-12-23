葉丙成涉洩露性平案個資！北市認「違反性侵害防治法」開罰5萬元

記者楊士誼／台北報導

教育部前次長葉丙成涉嫌洩露性平案當事人個資，並在八月辭職，北市社會局今日表示，對其開罰五萬元。（圖／行政院提供)

前教育部次長葉丙成先前於個人社群平台揭露「台大舍監性平案」當事人個資，引發輿論抨擊，最終請辭。北市社會局今（23）日指出，陳情人今年九月向衛福部部長信箱陳情，該案函轉社會局，葉丙成違反性侵害犯罪防治法規定，處5萬元罰鍰，裁處書昨天寄出。

台大一名舍監先前遭女博士生指控性騷，但台大性平會卻判定性騷擾不成立，當事人更飽受威脅，台大也因此遭監察院糾正。葉丙成則在4月時於個人臉書張貼對話截圖，稱自己任教20年間，經歷多起學生早逝事件，若在網路上發現學生可能有危險徵兆，便會主動提醒師長，以期及早介入協助，當事人則指控，截圖已暴露其身分，要求葉丙成撤下文章。

廣告 廣告

此事後來在網上持續延燒，也引起許多關注，民進黨多名女性立委也到教育部要求正視此事件，葉丙成前往東吳大學、中央大學等校演講時，也頻遭學生追問此事，更被中央大學學生拉布條嗆「作秀網紅」，葉丙成搖頭並走下台的回應也引發批評。性平會最終認定葉丙成的行為並未違反《性平法》，葉丙成當時以文字回應表達歉疚後即請辭，後回到台大任教。

北市社會局今天指出，陳情人於114年9月向衛生福利部部長信箱陳情，10月函轉社會局認定受處分人違反性侵害犯罪防治法規定，處5萬元罰鍰，裁處書昨天寄出。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

葉丙成回台大授課駐警守門！學生進教室要「雙重認證」 校方說話了

葉丙成洩密未違法！朱俊彰：仍依個資、刑法追責 台大舍監已調離

接棒教育部政次！前明新校長劉國偉發聲了：一起為教育努力

葉丙成請辭後 前明新校長劉國偉「接任教育部政次」教育界給好評：務實

