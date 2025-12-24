葉丙成違反《性侵害防治法》遭北市府開罰5萬 教育部回應了

教育部前政務次長葉丙成被北市社會局以違反《性侵害犯罪防治法》保密規定，開罰5萬元。教育部今（24）回應尊重台北市政府的行政裁處。（圖：葉丙成臉書）

教育部前政務次長葉丙成涉嫌在社群洩漏性平案被害人個資，儘管教育部調查認定未違反《性別平等教育法》保密義務規定，台北市政府社會局仍以違反《性侵害犯罪防治法》保密規定，開罰葉丙成5萬元。教育部今（24）日回應，尊重台北市政府的行政裁處，並將持續精進校園性別事件處理機制。

教育部今表示，各項法律各有適用範圍，由不同機關依法處理，教育部尊重北市府行政裁處，將持續精進校園性別事件處理機制，強化各級學校及相關人員之法治與性別意識，並維護當事人權益。

台北市政府社會局昨表示，陳情人9月向衛生福利部長信箱陳情，10月函轉北市府調查，經調查並檢視雙方說明陳述意見後，認定葉丙成違反《性侵害犯罪防治法》規定，處5萬元罰鍰，裁處書已在12月22日寄出。

此案源於，一名女學生控訴大學宿舍舍監性騷擾，葉丙成今年4月在社群媒體發文評論，文中截圖涉及揭露性平案當事人個資，女學生提出申訴。教育部5月將葉丙成移交性平會，歷經3個月調查，認定葉丙成無違反性平法規定。不過，葉丙成已在8月請辭教育部政務次長職務。

