葉俊顯：今年經濟成長率可望破6% 盼改善產業兩極化

（中央社記者潘姿羽台北26日電）AI需求持續暢旺，國發會主委葉俊顯認為，今年經濟成長率有望突破6%，政府也會大力推廣五大信賴產業及AI新十大建設，盼改善產業兩極化問題，同時期待企業併購法修法通過後，中小企業可以資源整合，打國際盃。

葉俊顯接受Yahoo「齊有此理」節目專訪於今天播出，葉俊顯在節目中指出，從台積電法說到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，都強調AI是剛性需求；台灣生產的晶片是市場所需，因此大家都「把錢花在台灣身上」，推動台灣出口愈來愈好。

葉俊顯認為，今年台灣的經濟成長率有機會超越6%，比年初預估的3%上下，直接翻倍。

至於外界認為台灣產業兩極化，只有AI產業表現亮眼，葉俊顯表示，這就是政府力推五大信賴產業及AI新十大建設的原因，希望把科技能量帶入百工百業，矯正科技熱、傳產冷的現象；台灣的硬體夠強大，下一步是建構軟體、充分發揮應用。

葉俊顯也說，台灣已經走過「一顆蘋果救台灣」的代工時代，期待企併法三讀通過後，中小企業可以資源整合，一起提高利潤，甚至打國際盃，而企業利潤提高後，也會比較願意替員工加薪。

另外，主持人王時齊關切台積電赴美投資議題，葉俊顯表示，對比2000年至2014年期間，台灣產業西進的模式，與這次赴美投資「東進」差異很大，過去西進投資是直接把台灣的產線關掉，如今則是本於服務客戶、貼近市場的角度，赴當地生產。

葉俊顯指出，台積電有60%客戶是美國客戶，當客戶要求公司赴美設廠，「其實你也很難拒絕」；不過現在台積電赴美投資，國內產線不只沒有關，反而持續擴建，主要研發在新竹寶山，先進製程也留在台灣，「這是根留台灣的重要觀察」。

葉俊顯並指出，台積電成功有5要素，可以歸結爲「TSMC+1」。T代表台積電獲得客戶的信任（Trust）， 能夠符合客戶要求精準製造、精準行銷；S象徵台灣教育系統跟半導體的生態系；M則是台積電創辦人張忠謀Morris，具有日本職人精神，帶領企業專攻製程；C等於文化（Culture），包括企業文化跟員工文化；最後「+1」，就是政府的政策，把核心技術留在台灣。

葉俊顯說，這是台灣有利基，能夠與美國談合作的原因；雙方政府充分溝通與理解後，相信可以找到很好的合作方式。（編輯：潘羿菁）1141126