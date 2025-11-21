葉俊顯：力推AI帶動台灣全面升級 創造15兆產值

（中央社記者趙敏雅台北21日電）面對全球經貿局勢變遷及地緣政治挑戰，國發會主委葉俊顯今天表示，政府推動AI新十大建設，目標創造新台幣15兆元以上產值、50萬個高薪就業機會，並建置3個以上國際級實驗室，實踐台灣成為智慧科技島的願景。

葉俊顯接受「官我什麼事」節目專訪指出，因應全球政經局勢改變、地緣政治風險，厚植個人與國家實力是關鍵，未來人工智慧（AI）會引導全球經濟走向，政府全力推動AI新十大建設，由國發會、國科會、數發部與經濟部合作，目標創造15兆元以上產值、50萬個高薪就業機會，並建置3個以上國際級實驗室，致力將台灣打造成人工智慧之島。

廣告 廣告

葉俊顯說明，AI新十大建設有3大主軸，分別是智慧應用、關鍵技術以及數位基磐。智慧應用方面，包含百工百業智慧應用、全民智慧生活圈；關鍵技術部分，涵蓋矽光子技術、量子能力、無人載具；數位基磐方面，為主權AI、算力中心及AI人才培育等。國發會將利用3大軸心，讓生活AI化、產業AI化、台灣AI化，帶動台灣全面升級。

在創新培育部分，葉俊顯表示，國發會正打造創新創業雨林生態系，目標2028年以前達成新創募資1500億，將透過鼓勵創業擴大標的、加強培訓提高成功率、挹注投融資活絡資金等3大方向推動。

葉俊顯指出，國發會於今年8月啟動創業大聯盟競賽，培植台灣新創種子，透過「陪跑」機制，從企劃書撰寫到商業模式建立，協助創業者提高成功率，獲獎團隊也可獲得創業支持金，盼實現百工百業創業願景。

葉俊顯補充，國發會與日本京都大學、美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）等頂尖學府合作，將台灣創新動能與這些學校連結，尤其台灣具有資通訊（ICT）產業化能力，「希望能夠強強聯手」，加強新創培訓，提高成功率，搭建通往國際舞台的橋梁。

葉俊顯指出，根據調查，台灣新創擴展國際市場時，較關注日本與美國，國發會已在東京與矽谷設立實體基地，提供新創常態式服務，包含協助落地、提供工作空間及活動空間等6大功能，希望在全球舞台上，展現台灣創新能量，協助新創在當地站穩腳步，爭取更多合作。（編輯：林淑媛）1141121