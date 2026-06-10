葉俊顯：檔案不只是歷史記憶 更是AI時代關鍵資產

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國發會主委葉俊顯今天(10日)於「檔案管理數位治理與智慧服務國際研討會」致詞時指出，國家檔案不僅保存珍貴歷史記憶，也是發展人工智慧不可或缺的數位資料基礎。國家檔案館將推動檔案數位治理創新，讓檔案成為全民共享的知識資產。

葉俊顯表示，去年國家檔案館正式落成啟用，象徵台灣檔案管理專業邁入新紀元，面對人工智慧(AI)與數位科技快速發展，檔案管理正迎來轉型契機。

葉俊顯說，今年國家檔案館首度舉辦國際研討會，以數位治理與智慧服務為主軸，聚焦數位時代檔案管理的多元面向，並共同探討如何運用資訊科技提升檔案管理效能與服務品質，進一步發揮檔案典藏與應用價值。

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葉俊顯指出，新科技與數位變革為檔案領域帶來挑戰，也創造嶄新機會，國家檔案作為記錄國家發展歷程的重要資產，不僅保存珍貴歷史記憶，也將是發展人工智慧不可或缺的數位資料基礎。他說：『(原音)檔案事業需要不斷精益求精、求新求變，諸多的技術變革正在重塑檔案的價值。當前政府正全力推動「AI新十大建設」，從算力基礎設施、資料治理到各產業智慧應用，形塑從個人、產業到國家全面升級的AI發展戰略，落實台灣成為「智慧科技島」的國政願景。國家檔案作為國家發展的紀錄，呈現長久的歷史脈絡，正是發展AI不可或缺的數據資料基礎。』

葉俊顯表示，國家檔案館將持續善用新興科技，推動檔案管理與服務創新，透過數位平台延伸實體館舍功能，強化虛實整合應用與互動體驗，並結合數位多媒體與智慧技術，拓展檔案多元應用價值，進一步實踐開放透明的智慧政府願景。(編輯：宋皖媛)