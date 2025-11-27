葉元之問李洋「如何對付大谷翔平？」 蔡其昌酸爆：你不如問鄉民

記者陳思妤／台北報導

蔡其昌建議如何對付大谷，問李洋或問他，不如問Threads上的鄉民（資料圖／翻攝自蔡其昌臉書）

MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平宣布，將代表日本隊出戰明年的WBC世界棒球經典賽，台灣隊可能在明年3月6日的小組賽就遭遇到這位大聯盟頂級球星。對此，國民黨立委葉元之昨（26）日，竟在立法院質詢時發問運動部長李洋，針對大谷翔平，運動部可以給予什麼指導？畫面曝光引起討論，中職會長、民進黨立委蔡其昌也忍不住開酸，不如問鄉民，可能有不錯的答案。

葉元之昨天在立法院質詢羽球選手出身的李洋，他提到大谷翔平確定加入日本隊出戰經典賽，針對大谷翔平這種明星選手，或是球隊訓練，運動部有給什麼資源，有什麼贏的策略嗎？李洋回應，聯盟有送相關報告和計畫，包括要去美國考察以及相關移地訓練、比賽經費，運動部都有補助。

不過，葉元之又追問，李洋自己是運動員，本人有沒有特別給建議跟經驗分享？接著他還又提到，「針對大谷翔平這種明星選手，運動部可以給予哪些方面的技術指導？」李洋直言，國訓運科中心有科技的研發，「但能不能讓大谷翔平也進入到…這應該有待商議，因為大谷翔平是比較特殊的運動員」。但葉元之則回應稱，看媒體報導有很多訊息出來，例如「大谷翔平好像比較怕左投」，所以其實大家有在做研究。

質詢畫面曝光引起討論，蔡其昌也在Threads發文大酸，這題問李洋或問他，不如問Threads上的鄉民，可能也會不錯的答案。更放上大谷翔平的影片說，他上次去日本已經近身觀察。

網友也紛紛留言送上建議開酸，「這邊建議我們需要成立一個魔法部」、「我們的玄學部隊不是已經開始動作了嗎？」、「要怎麼對付大谷翔平？把大谷的球衣帽子代言商品讓JOSH穿上就好」、「李洋部長如果知道的話，明年可以去大聯盟當教頭嗎」、「成立魔法部！部長副部長都找好了！我們要用魔法對抗外星人」、「原來大谷怕左投？你讓他睡眠不足還比較有效」、「問李洋如何對付大谷？給大谷拿羽球拍啊」、「直接故意四壞不讓他打就好了」、「我們有台南Josh」。

