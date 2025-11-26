葉元之問運動部「如何對付大谷翔平？」 李洋笑：有運科研發但有待商議

台北市 / 武廷融 綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月登場，而球星大谷翔平昨(25)日宣布將參戰，中華隊確定將在3月6日對上由大谷領軍的日本隊。而國民黨立委葉元之今(26)日質詢時，問運動部長李洋「針對大谷運動部可以給什麼技術指導？」李洋則回應，國訓運科中心有科技方面的研發，但能否讓大谷翔平納入，還要商議。

運動部長李洋今日赴立法院教育及文化委員會備詢，被問到WBC備戰相關問題，李洋表示，每位運動員都會竭盡所能的去拼戰到底，他當初在巴黎奧運前，也確實很多人都不認為他們會衛冕，「我希望我們運動員拿出最好的態度跟實力去達到最好的成績。」

而立委葉元之質詢時問及，運動部在明年WBC會給予什麼資源？或是有什麼贏的策略？李洋表示，「聯盟有送上相關報告跟計畫，也會給予支持，比如去美國考察、相關移地訓練經費都有補助。」葉元之追問李洋是否有給予球員建議或經驗分享？李洋則說他尚未親自和棒球隊成員接觸，但之後會去。

葉元之又提出，針對大谷翔平這樣的明星球員，運動部會給予相關技術指導或科研？李洋則忍不住笑了一下，並表示國訓中心有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，可能還要再商議，因為大谷翔平是比較特殊的運動員。葉元之則說媒體都有在討論，要求李洋可以多加關心。

