葉元之批民進黨雙標嚴重 「龍來討喜」被罵「七喜春來」沒事

國民黨立委葉元之今（7）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，民進黨對春聯用字雙重標準，2024年批桃園「龍來討喜」不吉利，如今總統府「七喜春來」卻沒事。

國民黨立委葉元之。（圖／中天新聞）

葉元之指出，2024年桃園市長張善政推出「龍來討喜」春聯時，于北辰、黃瓊慧等人大肆批評，稱有里長反映被退貨，老人家認為「喜」字台語諧音不吉利。如今總統府推出賴清德版「七喜春來」春聯，按照于北辰的邏輯，台語念法也有相同問題，卻無人質疑。

總統府提供「七喜春來」春聯。（圖／總統府提供）

「心中有佛所見皆佛，心中有屎所見皆屎。」葉元之直言，于北辰可能是個比較陰暗的人，看到喜字都覺得不吉利。他反問，如果按照于北辰邏輯，那「恭喜恭喜」這首歌也不能唱了嗎？質疑對方到底是哪一國人，批評「有病要去看」，建議偶爾要出去大自然走走，不要老是想害別人。

針對泡泡瑪特爭議，葉元之認為蔣萬安的回應「酸得恰到好處」。他表示，年輕人喜歡是因為可愛、流行，與來自哪個國家無關，就連民進黨立委吳欣岱也不知道泡泡瑪特來自中國大陸，拿到盜版覺得可愛就拍照。他批評民進黨用意識形態否定年輕人喜好已走火入魔，離年輕人很遠。

葉元之強調，如果年輕人希望台灣是自由開放的地方，可以自由喜歡任何東西，不管它來自哪裡，就應該一起唾棄這個有意識形態的政黨。他呼籲大家過年就該歡喜，不要被負面心態影響，「為什麼還要被人家討不吉利？」

