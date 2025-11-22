葉元之曝國中老師遭學生毆打 現職教師：政府讓我們變服務業！

國民黨立委葉元之透露近日收到北市國中老師求助訊息，該老師指出因多次規勸學生，竟遭到學生毆打，想知道能否向學生提告，並質疑「教育部好像沒有保障老師告學生」。對此，葉元之深感遺憾，但強調會促使教育部提出改革，還給老師一個有尊嚴、友善的教學環境。

國民黨立委葉元之。（資料圖／中天新聞）

葉元之21日在Threads上發文指出，收到不認識老師的求助訊息。該老師私訊葉元之表示，他是名台北市某國中的學務人力，在當天下課期間，某班級因不聽勸導，在他勸導4次後，其中一名學生衝出來打他、踹他，讓他想問，「老師不能打學生，打了會被告；那學生打老師，我可以告他嗎？教育部好像沒有保障老師被打可否告學生及家長。」

廣告 廣告

葉元之在貼文中直言，「看了真令人難過」他強調，「我一定繼續促使教育部，提出各項改革，還給老師一個有尊嚴、友善的教學環境，不能消磨老師的熱忱。」

該篇貼文引發網友熱議，貼文讚數也突破1.2萬，不少同為教職的網友在底下留言提到，「現在的教育現況很嚴重，從人性的角度來看，上面的沒有給老師實質的管教權，孩子會變的很囂張，我們老師什麼權利都沒有…」、「我也被特殊生咬打，家長連一句對不起都沒有！政府已經把教育變成服務業了！」、「我在某公立高中當代理老師，管束學生要他們收手機時，被他們嗆聲拍桌子大罵三字經和閉嘴，當時只有心情涼涼，想的是現在的教育是不是變了，學生真的可以越來越無法無天了嗎？」

延伸閱讀

台南後壁垃圾山連燒4天「超級臭」 謝龍介：請黃偉哲拿出魄力

美濃大峽谷吵一個月高雄又見垃圾山 黃揚明：這些人沒在怕

挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好