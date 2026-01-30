葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住

政治中心／黃韻璇報導

國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。

「美國曾經是我們的恩人，但中國是我們的親人」，鄭麗文指出，前兩天有位朋友跟她說了這句比喻，讓她非常有感，中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但中國是親人，絕對做不出骨肉相殘的事情，不需要在美中之間選擇，希望兩岸和解的同時，也能帶來美中和解，這樣才是人類之福。

此番言論一出引發爭議，葉元之也在政論節目中護航鄭麗文，當他發言到一半時，被主持人謝震武打斷，指著另一位來賓立委李坤城問：「元之，我問一下，他是不是你親人？」讓葉元之瞬間愣住，這才表示，鄭麗文講的應該不是個案、誰是誰的親人，「講的應該是說兩岸的人民，如果都是共同的祖先」。

葉元之在政論節目中護航鄭麗文「親人說」。（圖／翻攝自葉元之臉書）

謝震武繼續追問：「國民黨的人跟民進黨的人是不是親人？」葉元之則回答，「如果追到最源頭，應該也算是親人」。謝震武則反問「那為什麼大家在立法院要搞成這樣？」葉元之稱，我們沒有要毀滅對方，我們沒有要殲滅他，只是在政策議題上攻防。

最後謝震武追問：「那老共有沒有要毀滅我們？」葉元之表示，所以鄭麗文是講給中國聽的，「如果你們把我們視為親人，你們也不要動不動骨肉相殘，等於是講說大家都要和平」。

