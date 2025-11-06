葉元之稱陳培瑜喊「年改提早破產」 反被打臉：王鴻薇昨天說的

記者楊士誼／台北報導

立法院司法法制與教育文化兩委員會今（6）日審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」，即停止教職員年改的相關修法。國民黨立委葉元之發言稱「陳培瑜說『讓它破產啦，不過是照顧58萬人』」，令陳培瑜當場痛罵葉元之，說「破產」是昨天王鴻薇講的，葉元之則反罵陳培瑜雙標，別人打斷她就罵，但她可以打斷自己的發言。王鴻薇也加入戰局，對著陳培瑜罵「你是我的代言人嗎？我懶得理你還說上癮了！」

張啟楷在會上表示，陳培瑜昨天說了離譜數據，應該道歉。他批評，陳培瑜稱政府撥補公教兩千九百多億，讓公教團體炸鍋，「陳培瑜你應該為公教人員鄭重道歉」。而陳培瑜解釋時張啟楷頻頻打斷發言，令她不滿表示「你叫我回應我就回應，我回應你又要插嘴是怎樣？」張啟楷又發言，認為陳培瑜在罵他；陳培瑜也發怒罵道「我回應你！我沒有罵你啊！我回應你！」更輕拍桌子數下，可見相當不悅。翁曉玲也出聲表示，應尊重陳培瑜的發言。

廣告 廣告

陳培瑜也繼續表示，自己昨天已經表示得很清楚，是政府一直有在補足財務缺口，也因為提到數字，所以王鴻薇才說「不過是兩千多億、提早破產」，若這是藍白兩黨的主張，這些錢讓全民納稅人買單，也不過是照顧58萬人，若這是藍白的主張，民進黨無法同意，只能坐在這極力論述。

隨後輪到葉元之發言，葉元之開口便說「陳培瑜說『讓它破產啦，不過是照顧58萬人』」，陳培瑜則當場痛罵葉元之，並指出「破產」是王鴻薇昨天說的，葉元之隨即也反嗆，陳培瑜剛才說張啟楷打岔，陳培瑜現在又在打岔，大喊「民進黨為什麼這麼雙標啊？我真的很討厭雙標的政黨欸！」陳培瑜隨後也表示「葉元之你昨天沒來」，但葉元之隨即又罵「你不是說人家打斷你，那你為什麼現在要打斷我？」

王鴻薇隨後也加入戰局，對著陳培瑜罵道「你是我的代言人嗎？我懶得理你，你還說上癮了！」葉元之又說「她（陳培瑜）講話被打斷就罵人家，我講話又打斷我，不要雙標好不好！」翁曉玲則表示，各位委員應尊重其他人的發言，並要葉元之重新發言，讓會議繼續。葉元之則說不需重來，但民進黨不應插嘴。

葉元之隨後表示，「不過是照顧58萬人」聽在公務員跟老師耳裡情何以堪，原來對民進黨而言公教只是個數字，不是因為是少數就可以犧牲其權益，「大家要的不過是個尊重嘛」。

更多三立新聞網報導

張啟楷頻打斷發言 陳培瑜「凍未條」拍桌3下：我回應你又插嘴是怎樣？

蘇巧慧將率民進黨2026戰新北 政壇大咖刷一排力挺：衝衝衝

被消音！怒批翁曉玲關麥沒收發言 吳思瑤2度槓：惡習的開始就是翁曉玲

陳培瑜控藍委施暴拒和解！徐巧芯扯保護她 林月琴反嗆：睜眼說瞎話

