葉元之突問「如何對付大谷翔平」 李洋尷尬：我們有運科

世界棒球經典賽將於2026年3月登場，運動部長李洋今日於立法院備詢，國民黨立委葉元之詢問，如何在經典賽對付大谷翔平？李洋略顯尷尬，國訓中心有相關運動科技研發，強調「大谷翔平是比較特殊的運動員。」

世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月登場，台灣隊表現備受國人關注。李洋今（26日）是上任後首次前往立法院教育及文化委員會進行業務報告，並接受立法委員輪番質詢。會前，媒體問WBC目標與是否對於台灣棒球代表具有信心？李洋回應，「同樣身為運動員，我認為每位運動員都會竭盡所能的去拼戰到底，就如同我在巴黎奧運前，確實對於很多人也認為我們衛冕的機會不高，但我希望我們運動員拿出最好的態度跟實力去達到最好的成績。」

葉元之質詢時再次提及關於WBC的備戰問題，各國緊鑼密鼓準備，日本隊確定加入大谷翔平後，運動部會給予何種資源？或有何策略？李洋表示，聯盟有送上相關報告跟計畫，我們也會支持，比如去美國考察、相關移地訓練經費都有補助。葉元之追問：「部長本身運動員，你也很關注賽事，你本人有特別給建議或經驗分享嗎？」李洋則指出，會以自己在巴黎奧運經驗為例，不過他尚未親自與棒球隊成員接觸，之後一定會去。

葉元之再追問：「那針對大谷翔平這樣的明星球員，可以給什麼技術指導？科研？」李洋回答：「國訓中心有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，還可能要商議。」話還沒說完就被打斷，葉元之質疑「還要商議？」李洋則略顯尷尬表示，「因為大谷翔平是比較特殊的運動員。」葉元之接著指出，「有很多的訊息出來啊，聽說大谷翔平好像比較怕左投，所以大家都有做再研究，請部長再關心一下啦。」

