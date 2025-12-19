葉元之被沈伯洋推當勞動部長！氣到半夜不睡和網友吵架

政治中心／周孟漢報導



國民黨、民眾黨近期持續聯手，頻頻猛推高爭議法案，近日因不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，移請監院彈劾卓榮泰，今（19）日則又提案彈劾總統賴清德。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書曬出一份藍白「權力融合」的假想內閣名單，像是行政院長傅崐萁、法務部長黃國昌、交通部長徐巧芯、勞動部長葉元之等等，事後葉元之看見貼文後，氣得在Threads發文開嗆，沒想到卻被網友狂嗆，但葉元之也不示弱，與網友們瘋狂吵架，直到半夜12點多才休戰。





民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）





沈伯洋18日透過臉書發文，提醒民眾台灣不是兩院制，而內閣制的特點，是行政與立法的「權力融合」，贏得國會多數的立委，會直接出任部會首長，接著便寫出一份藍白假想內閣名單，包括行政院長傅崐萁、國防部長馬文君、法務部長黃國昌、陸委會主委翁曉玲、交通部長徐巧芯、勞動部長葉元之、文化部長陳玉珍、內政部長羅智強、農業部長麥玉珍、財政部長羅明才、外交部長廖先翔、運動部長邱鎮軍、國安局長高金素梅、海委會主委王鴻薇等，並在文末開酸「我已經盡量搭配他們專長了」。





沈伯洋曬出藍白「權力融合」假想內閣名單。（圖／翻攝沈伯洋臉書）





此假想名單曝光後，立刻被國民黨立委葉元之看見，他更是氣到在Threads上發文，痛批沈伯洋「亂罵人，還限制我不讓我留言」，反嗆「他適合做什麼部長呢？」。不料，文章出爐，網友們紛紛開嗆「沈柏洋尊重一點好嗎，葉元之是通告藝人，不是勞動部長的料」、「說你勞動部長叫罵人？」、「他罵什麼？你這個人真的超級糟糕」、「你要留言就追蹤他啊，這也不知道嗎？」、「原汁（元之），有沒有一種可能，你留言可能會被笑啊，沈委員是在幫你啊！」。

葉元之氣到在Threads上發文，痛批沈伯洋「亂罵人，還限制我不讓我留言」。（圖／翻攝自IG ＠yeh.seafood）





葉元之見狀便親自回擊網友，「原來青鳥看不出來沈伯洋的刻薄」，見到有網友拿過去他被認定違反勞基法一事開酸，他更是回「不要再造謠了，你講的根本不是事實，啃人血饅頭」；另外，也有網友拿他之前上政論節目，回答不了民進黨發言人吳崢的問題的片段嘲諷他，他則回「哪裏電爆了，青鳥真的很自嗨」，一路吵到半夜12點多。

葉元之與網友吵到半夜12點。（圖／翻攝自Threads＠yeh.seafood）





眼看葉元之如此生氣，沈伯洋則感嘆「他幫勞動局拍過廣告，說他專長，怎麼變罵人呢」；不過，為何葉元之無法留言？沈伯洋在17日的貼文中就已進行解釋「啊對了，有新同學可能最近才認識我，我這半年左右鎖留言是因為之前有超大量中國網軍洗留言」。

葉元之曾被勞動局裁罰。（圖／翻攝自葉元之YouTube）





至於留言區有許多網友指控葉元之職場霸凌，事實上，台北市勞動局日前接到檢舉後，前往葉的辦公室勞檢，但現場查無不當辭退、不給請病假的情形，無法認定存在霸凌事證，但因為未設打卡鐘開罰9萬元，7月再次勞檢，發現未依法支付加班費、也沒給特休假，再被裁罰4萬元。













