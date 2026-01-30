葉元之護航「中國是親人」！慘遭謝震武「4連問電爆」愣住尬回

政治中心／周希雯報導

國民黨近期宣布，2月率團前進中國參加國共論壇；黨主席鄭麗文還脫口稱，「美國曾是我們的恩人，但大陸才是我們的親人」，強調「絕不會骨肉相殘」，引發激烈爭議。對此，國民黨立委葉元之上節目談及此事時，起初還護航鄭麗文，結果被主持人謝震武「3連問」電爆、數次當場愣住，尷尬場面全被拍下。

對於鄭麗文的言論，葉元之在政論節目《新聞面對面》護航稱，「中國才是親人」這句話其實是說給中國聽，「如果你們把我們認為是親人，就不要做骨肉相殘的事，其實是要傳達和平」，強調「美國是恩人」也是表態沒有反美，「我們黨內也非常多委員，跟美國都保持很好的關係、經常交流」。葉元之轉頭再搬出民進黨，稱綠營堅稱中國是敵人、雙方敵意上升，可能終須一戰讓美國保護，「但國民黨不是，我們希望透過交流降低敵意、傳達善意」。

謝震武突打斷！靈魂拷問：老共有沒有要毀滅我們？

不過說到一半，主持人謝震武突然打斷，指著現場的綠委李坤城詢問：「他是不是你親人？」讓葉元之愣了幾秒，只好重複問題「坤城是不是我親人喔…」回過神才尷尬笑說，鄭麗文指的應該並非個案，「講的應該是說兩岸的人民，如果都是共同的祖先…」謝震武繼續追問：「國民黨的人跟民進黨的人是不是親人？」葉元之則回，「如果追到最源頭，應該也算是親人。」

對此，謝震武不解問，「那為什麼大家在立法院要搞成這樣？」葉元之緊急表示「我們沒有要毀滅對方、沒有要殲滅他，我們只是在政策議題上攻防」。最後謝震武使出大絕、拋出靈魂拷問「那老共有沒有要毀滅我們？」葉元之遲疑了幾秒，再次強調鄭麗文是說給中國聽，謝震武轉頭問李坤城，「有感受到鄭麗文的善意嗎？」李坤城則狠酸，按照葉元之說法，不要骨肉相殘才是親人，「所以現在台灣和中國不是親人啊，因為的確它要打我們啊」。

該片段被轉傳到Threads，引發熱烈討論，「所以是親人..那當年國共內戰是？」、「不敢面對事實的人，所以才會每次都不敢正面回應」、「謝震武竟然會問這麼尖銳的問題欸」、「葉元之認同中國是我們的親人，卻對同為台灣人的李坤城說不出親人這兩個字…」、「為什麼不敢回答老共有沒有要毀滅台灣？」、「國民黨現在就是聯合次要敵人來打擊主要敵人，而他們的主要敵人是民進黨」、「中國人利用所謂的種族血脈關係，情緒勒索中國人已經幾千年了，直到今天從未停止過」、「什麼叫共同祖先？攀親引戚的是你國民黨的事！別扯我們人民…」









原文出處：中國是親人？葉元之想護航鄭麗文…反遭謝震武「4連問電爆」尷尬狂跳針

