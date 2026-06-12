葉元之轟教育部：鐵拳教育的部長鞠躬道歉 我們的部長躲起來、次長說條文沒有

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國民黨立委葉元之昨（11)日在立法院教育文化委員會質詢時，砲轟教育部長鄭英耀以赴行政院院會為由缺席備詢，強調當前教育議題全國高度關注，鄭英耀卻在外頭參加民進黨活動，「不願面對社會大眾」。葉元之追問教育部次長，教育部同日也向行政院提出就學貸款相關精進措施，然而立法院當日正排審學貸法案，「立法院在討論這個，他卻不願意來。」

葉元之會中援引韓劇《鐵拳教育》大紅現象，指出台灣教育現場同樣亂象叢生，對比戲劇中部長勇於站上第一線、向老師鞠躬道歉，批評台灣教育部「部長躲起來，次長說條文沒有。」他強調，《鐵拳教育》引發大量共鳴，正是因為劇情呼應了家長、老師與學生在教育現場的真實壓力與不滿，「我們的部長在哪裡？」

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在校事會議問題上，葉元之舉出宜蘭縣一名女教師案例：當事老師在書寫黑板時遭學生故意戳刺，本能反應將學生推開，卻被校事會議依不應傷害學生為由處分。教育部次長坦言「確實有重新審酌的必要」。葉元之批評，校事會議引進外部成員後，實質運作淪為「有罪推定」——老師被投訴後須自行蒐集資料自證清白，歷經四至六個月煎熬，即便最終獲清白，身心俱疲。他點名人本基金會對此輕描淡寫，怒批「站著說話不腰疼」。

葉元之強調，卓榮泰院長也曾認同校事會議有罪推定的做法不合理，但制度迄今未改。他質問教育部次長：「你們這半年做了幾分？人民希望你考100分，你現在考20分。」直指教育部對教育現場困境「雲淡風輕，假裝沒看到」，與基層老師的真實遭遇嚴重脫節。

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