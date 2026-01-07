葉元之：F-16V內建防撞系統已付錢卻沒來 民進黨不是很在乎？

台灣向美國採購66架F-16V戰機與相關系統、裝備，卻至今遲遲未交機。（示意圖／資料照）

花蓮空軍基地F-16AM戰機6日執行夜間訓練任務失事，辛姓飛官失聯，軍方全力搜救中。藍營質疑軍購遲遲不到，國軍弟兄保障在哪？藍委葉元之質疑，已付錢的66架F-16V有內建自動防撞系統，卻一直沒有來，1.25兆預算書也寫得像空白支票，看不出有努力建軍。

葉元之7日在《鄉民監察院》節目表示，已經30年的這一批戰機，因為台灣是海島型氣候，濕度比較高，再來因為（花蓮空軍基地）靠海邊，鹽度、腐蝕性也比較強，所以我們飛機的故障率，會比美軍飛機的故障率高一點點，這是張延廷將軍講的，濕度跟鹽度的因素。

葉元之提到，模組化電腦系統，在地面上測試都是正常的，可是升空之後可能遇到溫度、壓力，就會故障，所以真的就是要提升保障。

「軍購預算，我們不是不讓他過！」葉元之強調，第一要確定到底要買什麼，第二就是買了什麼時候要來？就像F-16V（Block 70），它有內建自動防撞系統，或單獨加裝的自動防撞系統，可是買了卻一直沒有來！沒有來，就會出現這些狀況。

葉元之直言，今天民進黨政府給我們的感覺就是好像，錢付了，軍購有沒有來，他也不是很在乎？在野黨已經罵成這樣了，他也沒有積極去協調，沒有要求美國先把急需的裝備給我們，在這件事情上面，看不出他有努力！「所以，錢是可以給你，可是你要確保他可以如期交貨。」1.25兆上面寫了7條，扣掉立法目的跟生效日，事實上有內容的只有一條！是有寫說要買什麼，可是也講得非常籠統。

葉元之質疑，代表他現在只有方向，可是沒有具體的採購目標，這等於是如果條例過了，就是給民進黨政府一張空白支票？

