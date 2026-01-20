葉克膜撐42天 高榮完成心臟移植
（記者許正雄翻攝）
記者許正雄∕高雄報導
心臟移植向來被視為重症醫療領域中最具挑戰性的手術之一，特別是病人在移植前需仰賴葉克膜或左心室輔助器長期維生，更考驗醫療團隊在重症照護、器官移植與跨團隊整合上的專業能力，高雄榮民總醫院成功完成一例心臟移植手術，讓患者重獲新生，為心臟重症與移植醫療寫下重要里程碑。
高雄榮民總醫院指出，該名患者民國97年7月曾因急性A型主動脈剝離，接受主動脈人工血管置換手術，後續逐漸出現心臟衰竭情形，去年7月發生車禍，送至急診後，除頭部外傷外，突發嚴重心臟衰竭並合併嚴重肺水腫，病況急遽惡化。醫療團隊隨即於急診緊急裝置葉克膜維持生命，並轉入加護病房接受密集治療。
在重症醫療團隊日以繼夜的照護下，病人於葉克膜支持下等待合適的心臟捐贈，歷經42天關鍵期，終於順利等到捐贈心臟並完成心臟移植手術，整個治療過程仰賴心臟外科、心臟內科、重症醫學科、護理團隊、協調師、勸募社工師及相關醫療人員的緊密合作，手術過程順利，術後恢復情況良好已於近日平安出院。
