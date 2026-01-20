葉克膜支持心臟移植 高雄榮總展現醫療整合實力

記者孫建屏／高雄報導

「我有4句話：原諒我，感謝他；謝謝他，我愛他。」經過高雄榮民總醫院醫療團隊以葉克膜支持，最終完成心臟移植的病友祁先生，今（19）日由親人陪伴出記者會，向器捐者及醫療團隊表達誠摯的感謝，讓他得以續命，未來將珍惜第二次重生的機會，期待能早日康復上班，重返工作崗位。

心臟移植向來被視為重症醫療領域中最具挑戰性的手術之一，特別是病人在移植前需仰賴葉克膜（ECMO）或左心室輔助器長期維生，更考驗醫療團隊在重症照護、器官移植與跨團隊整合上的專業能力。高雄榮總上午在記者會中，院長陳金順帶領醫療團隊為去年底剛完成臟移植手術的祁先生慶生，該例也為高榮心臟重症與移植醫療寫下重要里程碑。

廣告 廣告

高雄榮總心臟外科主任吳介任指出，高榮同仁祁先生於民國 97 年 7 月曾因急性 A 型主動脈剝離，在高榮接受主動脈人工血管置換手術，後續逐漸出現心臟衰竭情形。去年 7 月上班途中，祁先生不幸發生車禍，除頭部外傷外，復因突發嚴重心臟衰竭並合併嚴重肺水腫，病況急遽惡化。醫療團隊隨即於急診緊急裝置葉克膜（ECMO）以維持生命，並轉入加護病房接受密集治療。

在重症醫療團隊日以繼夜的照護下，病人以葉克膜支持等待合適的心臟捐贈，歷經 42 天關鍵期，終於順利等到捐贈心臟並完成心臟移植手術。

吳介任表示，整個治療過程仰賴心臟外科、心臟內科、重症醫學科、護理團隊、協調師、勸募社工師及相關醫療人員的緊密合作，手術過程順利，術後恢復情況良好，祁先生也在近日平安出院。

高榮心臟內科主任郭風裕指出，這次成功病例，不僅展現醫院在重症照護、葉克膜支持與心臟移植醫療上的整合實力，也突顯長時間維生支持與精準照護策略在等待移植期間的重要性，「透過即時判斷、完善監測與跨專科合作，成功降低併發症風險，為病人爭取到關鍵的生命機會。」

陳金順院長也代表醫院，特別向無私奉獻的器官捐贈者及其家屬致上最崇高的敬意，因為他們在至親離世的悲痛中，選擇以大愛延續生命，才讓另一個家庭得以重燃希望，並使醫療專業得以發揮最大的價值。

高雄榮總表示，隨著重症照護技術、葉克膜支持經驗及心臟移植醫療日益成熟，未來將有更多重症心臟病患因此受益，期盼透過此案例，讓社會大眾更加認識器官捐贈的重要性，並看見醫療團隊在每一個關鍵時刻，為守護生命所付出的專業與堅持。

高雄榮民總醫院20日舉行「從葉克膜到心臟移植」記者會，院長陳金順率醫療團隊為剛出院的心臟移植病友祁先生慶賀重生。（記者孫建屏攝）

高雄榮總醫療團隊在記者會中，說明重症照護技術、葉克膜支持經驗對心臟移植手術的重要。（記者孫建屏攝）

高雄榮總器官移植團隊分秒必爭，完成器捐者大愛，搶救患者性命。（高雄榮總提供）

順利完成心臟移植的病友祁先生（左二），誠摯感謝高榮醫療團隊心臟內科主任郭風裕（右一）、心臟外科主任吳介任（右二）和心臟內科王文華醫師（左一）。（記者孫建屏攝）