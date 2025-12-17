葉全真傳熱戀政大EMBA同學？ 牽手逛街被認出秒分開

葉全真傳熱戀政大EMBA同學。（圖／CTWANT攝影組）

藝人葉全真出道多年，推出多部膾炙人口的作品，淡出演藝圈後，不僅曾經營自創保養品牌，近來也投資皮拉提斯事業，不僅事業經營有成，感情方面似乎也有了著落，她身邊出現一名長相帥氣的男子，雙方互動關係親密，如今身分曝光，就是她政大EMBA的同學。

根據《CTWANT》報導，葉全真身邊出現一名護花使者，外型及身材都保養的不錯，據悉，該名男子名為James，是她政大EMBA的同學，一同投資經營皮拉提斯事業，還被目擊多次開車進出葉全真居住的社區，關係發展相當穩定，兩人日前被拍到下午一起走進共同加盟投資的皮拉提斯分店，直到晚上7點多才離開，與工作人員道別後，葉全真便和James展開晚餐約會。

葉全真與名為James的男子互動親密。（圖／CTWANT攝影組）

葉全真和James在用餐過程相談甚歡，男方也會分享餐點給葉全真，用完餐後，兩人離開餐廳時，葉全真順勢勾起James手臂，親密地走往停車場取車，回到內湖後，James牽著葉全真到五金百貨行尋找商品，過程中被告知兩人疑似被認出後，James立即戴上口罩離開店家，葉全真則是等結完帳後，神情慌張朝反方向離開，當晚並未見到兩人再次會合。

葉全真是否與EMBA同學James正在交往？所屬經紀公司回應：「一切隨緣，謝謝關心」，對於這段戀情十分低調回應。

