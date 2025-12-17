葉全真斷開萬年緋聞陳昭榮爆有新歡 男友身份被起底！約會被認出慌張解散

葉全真被爆戀愛ing。翻攝葉全真臉書

56歲的台8女神葉全真被爆新戀情，《CTWANT》直擊她與新歡在大街上緊黏、甜蜜約會，對方也被起底，是葉全真在政大EMBA的同學James，兩人年紀看似差不多，共同投資加盟經營皮拉提斯事業。

葉全真與老搭檔陳昭榮緋聞傳了多年，不僅在演藝事業上是經典CP，也曾一起創業，很多觀眾還以為他們是真夫妻。而陳昭榮2022年時認了與前妻2019年離婚，葉全真也一度被指是導火線，讓她相當無奈。葉全真並於2020年退出陳昭榮的公司，結束15年合作關係，表示是因分身乏術忙不過來，陳昭榮也給予祝福。

約會被認出慌張解散！經紀人喊：隨緣

葉全真投入皮拉提斯事業。翻攝葉全真臉書

而葉全真近日被拍到身旁有新歡，一起進出住家與公司、採買生活用品，互動看起來感情已非常穩定。但被路人告知被認出後，葉全真與男友一度尷尬，慌張火速「解散」。對於新戀情，葉全真則透過經紀人表示：「一切隨緣，謝謝關心。」



