葉全真爆新戀情！被目擊甜勾政大EMBA同學 低調回應了

藝人葉全真因2003年與演員陳昭榮合作《台灣霹靂火》進而傳出緋聞，之後兩人又一起創立翰成數位科技，但於2022年底結束合作。而目前正在攻讀政大EMBA攻讀經營管理的她，日前被目擊與同學James甜蜜牽，對此，葉全真低調回應了。

葉全真爆新戀情，低調回應了。（圖／翻攝自葉全真臉書）

根據《CTWANT》報導，葉全真12月初被拍到與一名外型斯文的男子於台北街頭並肩而行，過程中更有牽手、勾手的互動。不過，當兩人逛五金百貨賣場，發現遭媒體跟拍後，男方立即戴上口罩離開，至於葉全真也在幾分鐘後接著離去，並獨自走回家

據悉，該名男子與葉全真年齡相仿，且同為政大EMBA背景，甚至一起投資加盟經營皮拉提斯相關事業，而有知情人士透露，兩人無論在工作還是生活上都相互扶持，感情相當穩定。對此，葉全真透過經紀公司回應，「一切隨緣，謝謝關心。」對於戀情沒有承認，但也沒有否認。





