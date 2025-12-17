葉全真爆熱戀帥氣合夥人 散步逛賣場被認出「原地解散」

葉全真傳出熱戀與政大EMBA同學，男方被目擊多次開車進入葉全真住處。（本刊資料照）

資深本土劇女星葉全真，日前被直擊與政大EMBA同學出雙入對，兩人互動甜蜜宛如情侶，男方多次進出葉全真所住社區，關係貌似相當穩定。被發現身邊有了護花使者，葉全真沒有否認戀情，僅透過經紀公司低調回應「一切隨緣」。

根據《CTWANT》報導，56歲的葉全真疑似戀愛ING，本月初被拍到與一位年齡相仿、長相帥氣的男子現身台北市區。據悉，這位護花使者名為James，是葉全真政大EMBA的同學，兩人還共同投資加盟經營皮拉提斯事業。

媒體跟拍期間，數度見到男子駕車進入葉全真居住的社區。另外，兩人在逛五金百貨賣場時被路人認出，男方隨即戴上口罩先一步閃人。知情人士透露，葉全真與該名男子於公於私都相互扶持，感情十分穩定。

不過對於感情狀況，葉全真僅透過公司回應「一切隨緣～ 謝謝關心～」沒有證實也沒否認，態度十分低調。

已經5年沒接演八點檔的葉全真，日前宣傳電影時表示，目前傾向挑選不曾演過或比較有趣的角色，比起戲份多寡，更願意飾演能激發演員熱情的角色。但她也沒把話說死，只說短期內回歸八點檔的機會不大。

