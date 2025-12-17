葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了

葉全真透過經紀回應公司戀情。（圖／翻攝自葉全真IG）





56歲女星葉全真憑藉出演《台灣龍捲風》、《台灣霹靂火》等多部本土劇走紅，近年除了戲劇演出外也攻讀政大EMBA，並斜槓皮拉提斯事業，今（16）日週刊爆料葉全真身邊出現一位護花使者James，兩人年紀看似相仿，疑似爆出新戀情，對此，葉全真也回應了。

根據《CTWANT》報導，James長相帥氣且身材保養得宜，與葉全真同是政大EMBA的同學，兩人12月初被目擊現身台北市，期間更有牽手、勾手等親密舉動，男方更數次被拍到開車進出葉全真居住的社區。

據悉，葉全真與James除了是EMBA同學外，還一同投資皮拉提斯事業，經常一同進出門市，感情發展看似相當穩定。對此，葉全真透過經紀公司回應「一切隨緣，謝謝關心。」並未否認戀情。



