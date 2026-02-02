葉全真「酗酒神態恍惚」狀態震撼全場 導演：她沉浸在悲傷角色

葉全真在片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，讓人震撼不已。（圖／TaiwanPlus）

由鳳小岳主演、瑞士導演瑪莉亞．尼科里埃爾（Maria Nicollier）執導的電影《陌路兄弟》，2日獨家於TaiwanPlus官網上架。該片除集結跨國卡司，最令人驚豔的莫過於「女神」葉全真的驚喜客串，她一改過往形象，在片中挑戰演出酗酒、情感受創且精神恍惚的女子，甚至有一場神經兮兮「刷石頭」的重頭戲，展現極具震撼力的表演。

《陌路兄弟》由鳳小岳、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼．杜比（Pierre-Antoine Dubey）主演，另有林慶台、葉全真驚喜客串。描述瑞士男子達米恩（皮耶安東尼．杜比飾）收到從台灣寄來的傳票，要他繼承美籍父親大衛．布魯斯在台灣的遺產，踏上旅程後，意外發現自己有兩位素未謀面的同父異母兄弟林紹文（鳳小岳飾）與逸生（納曜飾），三人在衝突與和解中，慢慢拼湊出一段被遺忘的家族記憶，也重新定義「家人」的意義。

《陌路兄弟》由瑞士導演瑪莉亞．尼科里埃爾（Maria Nicollier）執導，鳳小岳、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼．杜比（Pierre-Antoine Dubey）主演，另有林慶台、葉全真驚喜客串。（圖／TaiwanPlus）

鳳小岳表示，這部電影採公路電影形式拍攝，從台北一路拍到花蓮，將東部山海美景收錄其中。片中三兄弟在尋根路上所乘坐的小貨車是一台中古手排車，鳳小岳回憶：「第一天的第一顆鏡頭，它就現場直接拋錨。所以更多是邊拍、邊跟這台車找到相處方式，我覺得非常有意思，很喜歡。」

拍攝時正值夏天，車戲又不能開冷氣和窗戶，眾人得克服台灣炎熱氣候，身心挑戰都不小。來自歐洲的皮耶安東尼就笑說：「真的是很熱，但我很喜歡拍公路電影，因為短時間可以看到很多不同的風景，這是最棒的探索台灣方式！」

鳳小岳片中因為身世背景，成為一個外表堅強，內心卻有沈重傷痕的男子，他形容，這不只是關於兄弟或父親的故事，更是一種自我療癒及跟自己和解的過程。「我們無法改變過去，但或許可以重新定義自己與家人的關係，哪怕他／她不在世上了。」

首次演出電影的納曜在片中大展才華，不只要裸泳展現健壯體魄，還得事先練習射箭。他笑說：「雖然也會跟朋友裸泳，但這是我的第一次全裸上鏡，基本的身體線條有稍微鍛鍊。其實那時我18歲，所以還有點babyfat （嬰兒肥），當我看到電影播出的畫面時，我就下定決心要好好健身了。」不過他說，相較裸泳戲，他更緊張的是射箭戲，坦言：「我常常回部落參加豐年祭，但其實我完全沒有射過箭，拍攝前有去做了訓練，我很認真練喔。果然有原住民血統，很快就上手！」歡迎觀眾看片驗收。

而葉全真在片中一改過往女神形象，演出酗酒、感情受創的女子，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，還有一場神經兮兮刷石頭的戲，讓人震撼不已。導演解釋：「我認為葉全真自己也想改變形象，擺脫她通常飾演的那類角色，所以要說服她以不同的面貌出現並不困難。」導演讚葉全真的演出前做了出色的準備工作，將自己沉浸極度悲傷且複雜的角色之中，「她的造型是事先與整個化妝團隊和服裝設計師共同協商準備的。我們進行了好幾次嘗試才達到這個效果。她非常配合，我要再次感謝她！」

